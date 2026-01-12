대구 중구, '청년정책 네트워크' 참여자 20명 모집…청년정책 제안·홍보 활동

대구 중구(구청장 류규하)는 청년의 시각에서 지역 현안을 발굴하고 실효성있는 청년정책을 마련하기 위해 '제2기 중구 청년정책 네트워크' 참여자를 모집한다고 12일 밝혔다.

모집 대상은 중구에 거주하거나 활 중인 19세부터 39세까지의 청년으로, 모집 인원은 20명 이내다. 모집 기간은 오는 30일 오후 6시까지며, 신청은 전자우편 또는 중구청 혁신사업홍보과 미래세대팀 방문 접수를 통해 가능하다. 자세한 사항은 중구청 누리집 공고문을 통해 확인할 수 있다.

선발된 청년들은 오는 3월부터 2027년 12월까지 활동하게 되며, 발대식, 정기회의 및 성과공유회, 분과별 회의(월 1회 이상), 청년 문제 발굴 및 정책 제안, 청년의 날 등 청년 관련 행사 참여 및 홍보 활동을 수행한다. 특히 분과별로 연 1회 이상 정책 제안을 목표로, 청년의 눈높이에 맞춘 실질적인 정책 논의가 이뤄질 예정이다.

류규하 중구청장은 "청년정책 네트워크는 청년이 정책의 수혜자를 넘어 정책의 주체로 참여하는 중요한 소통 창구"라며 "청년들의 다양한 생각과 아이디어가 구정에 반영될 수 있도록 적극적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.

한편, 중구는 제1기 청년정책 네트워크 운영을 통해 청년 문화행사 기획, 청년 참여 프로그램 운영, 정책 제안 등 의미있는 성과를 도출한 바 있으며, 제2기 네트워크를 통해 청년 참여 기반을 더욱 확대해 나갈 계획이다.





