부산도시공사, 전국 최초 ‘소규모 건설현장 안전예보제’ 도입

공공데이터 기반 예측형 안전관리 체계, 중대재해 예방 선도



전자현황판·T.B.M.연계… 일기예보처럼 위험 미리 알린다

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 중대재해 발생 비중이 높은 소규모 건설현장의 구조적 안전 문제를 개선하기 위해 공공데이터 분석에 기반한 예측형 안전관리 체계를 구축하고, 전국 최초로 '소규모 건설현장 안전예보제'를 도입·운영한다.

'안전예보제'는 일기예보 방식의 사고 예방 중심 안전관리 제도로, 명일 작업내용과 공종, 장비 사용 계획, 현장 여건 등을 종합 분석해 위험도를 '맑음·흐림·비·천둥번개' 4단계로 구분한다.

예보 결과는 현장 내 전자현황판과 매일 아침 진행되는 T.B.M(Tool Box Meeting)을 통해 근로자에게 공유돼 안전행동을 유도하고 현장의 경각심을 높인다. 현재 이 제도는 서구 샛디산복마을 도심숲 탐방플랫폼 건립공사 현장에 시범 적용 중이다.

부산도시공사가 고용노동부와 국토안전관리원의 공공데이터를 분석한 결과, 소규모 건설현장의 재해율과 사망만인율은 대규모 건설현장에 비해 현저히 높은 것으로 나타났으며, 특히 공사비 50억원 미만의 건축공사에서 사망사고 발생 비중이 가장 높은 것으로 확인됐다. 이에 따라 소규모 건설현장에 특화된 안전대책 마련이 시급한 과제로 도출됐다.

이에 BMC는 동절기·해빙기·혹서기·장마철 등 특정 시기 중심의 기존 안전점검 방식에서 벗어나, 산업재해 및 건설사고 현황 데이터를 종합 분석해 9대 사고 유형과 21개 위험공종을 도출했다. 이를 기반으로 소규모 현장별 위험성 평가를 실시해 안전예보 등급을 산정하고 있다.

위험도가 '맑음' 또는 '흐림' 단계일 경우에는 현장 자체점검과 작업 전 안전교육 등 기본적인 안전조치를 중심으로 관리하며, '비' 단계 이상의 고위험 예보가 발령될 경우에는 공사 감독자와 관리자가 직접 현장을 점검하는 등 위험 수준에 따른 단계별 안전관리 체계를 운영한다.

신창호 부산도시공사 사장은 "안전예보제를 통해 위험요인을 사전에 제거하고, 발주청이 주도하는 체계적인 안전관리 시스템을 구축함으로써 소규모 건설현장에서도 실질적인 중대재해 예방 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대한다"며 "향후 운영 성과를 분석해 적용 대상을 확대하고, 공공발주 건설현장 전반에 활용 가능한 표준 안전관리 모델로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





