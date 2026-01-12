본문 바로가기
금융

농협은행, WM·RM 융합과정 전문가 교육 실시

오규민기자

입력2026.01.12 14:54

NH농협은행 자산관리(WM)의 전문성과 여신 및 외환(RM)의 실무역량을 융합한 'RWM 종합금융 전문가과정'을 12일부터 약 6개월간 새롭게 실시한다고 밝혔다.


이번 과정은 기존 자산관리 중심의 '자산관리전문역과정'을 종합형 인재 양성 과정으로 개편한 것으로, WM 관점에서 여신분석, 외환 및

리스크관리 등 RM 역량을 함께 갖춘 종합금융 리테일 인재 육성을 목표로 했다.

2026년 NH농협은행 RWM전문가 과정 입교식. 농협은행

2026년 NH농협은행 RWM전문가 과정 입교식. 농협은행

특히, 고객 여신 DB를 기반으로 한 여신분석 기법, 마케팅 추진 전략, 여신상담 시뮬레이션 등 고객 사례 중심의 실습형 교육을 강화했다.

이를 통해 직원들이 종합적인 여신 판단 역량은 물론, 고객 맞춤형 금융 솔루션과 마케팅 제안 능력을 함께 함양할 수 있도록 했다.

농협은행은 앞으로 자산관리 분야뿐만 아니라 주요 금융직무 전반에 걸쳐 초·중·고급 수준의 표준화된 교육 체계를 단계적으로 도입하고,

부서 주관으로 운영되던 직무교육을 교육팀 중심으로 일원화하는 등 교육 전반의 통합을 통해 교육의 실효성을 높일 계획이다.


농협은행 관계자는 "이번 과정은 종합금융 인재 양성을 위한 첫걸음" 이라며 "앞으로도 초개인화 금융 전략을 제시할 수 있는 융합형

금융 인재를 지속적으로 육성해 현장 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
