[인사] 관세청

대전=정일웅기자

입력2026.01.12 14:42

◆관세청 <과장급 전보> ▶관세청 기획재정담당관 나종태(羅鐘太) ▶관세청 법무담당관 장진덕(張鎭德) ▶관세청 통관기획과장 양승혁(梁昇爀) ▶관세청 심사정책과장 박천정(朴天正) ▶관세청 조사총괄과장 최문기(崔文箕) ▶김포공항세관장 김희리(金熺里) ▶서울세관 심사1국장 이광우(李光雨) ▶서울세관 조사2국장 김현석(金炫錫) ▶천안세관장 김익헌(金翼憲) ▶부산세관 감시국장 문흥호(文興鎬) ▶부산세관 신항통관감시국장 백광환(白光煥) ▶부산세관 심사국장 이훈재(李暈宰) ▶김해공항세관장 이소면(李蘇勉) ▶경남남부세관장 김헌주(金憲柱) ▶인천세관 조사국장 김재철(金載哲) ▶수원세관장 정재호(鄭載鎬) ▶포항세관장 반재현(潘在鉉) ▶목포세관장 윤재성(尹宰晟) ▶관세청 김용철(金容澈) ▶관세청 방대성(房大聖) ▶관세청 조한진(趙漢珍) ▶관세청 석창휴(石昌烋) (이상 1월 14일자) <과장급 전보> ▶관세청 지성근(池成根) ▶관세청 조영상(趙英商)(이상 1월 19일자)





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
