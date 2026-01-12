본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

檢, 740억원대 ‘불법 대출’ 기업은행 전·현직 임직원 기소

허경준기자

입력2026.01.12 14:33

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

친분 이용 ‘744억원 대출’로 건물 신축
檢 "금품수수 등 유착돼 조직적 불법 대출"

檢, 740억원대 ‘불법 대출’ 기업은행 전·현직 임직원 기소
AD
원본보기 아이콘

744억원 상당의 불법 대출을 승인해 주고 은행을 입점시켜주는 대가로 금품을 수수한 기업은행 전·현직 임직원이 재판에 넘겨졌다.


서울중앙지검 반부패수사1부(부장검사 이희찬)은 12일 기업은행 임직원 출신 A씨와 B씨 그리고 현직 C 여신심사센터장 등 임직원 10명을 기소했다고 밝혔다. A·B·C센터장은 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

검찰에 따르면 기업은행 출신의 부동산시행업자인 A씨는 전·현직 직원들과의 친분 등을 통해 744억원의 불법 대출을 받아 자신의 이름을 딴 건물을 신축한 혐의를 받는다. 전직 기업은행 부행장인 B씨는 A씨 건물에 기업은행 지점을 입점시켜 주는 대가로 약 1억1330만 원을 수수한 혐의를 받는다. C센터장은 불법 대출을 승인해 준 혐의로 금품을 받은 혐의가 적용됐다.


검찰은 기업은행 임직원들은 친분 및 금품수수 등으로 유착돼 부실한 대출 심사를 통해 과다하거나 지원 불가능한 대출을 승인해 주는 등 조직적인 불법 대출 및 금품수수 비리를 저질렀다고 판단했다.


앞서 금융감독원은 지난해 초 기업은행에서 거액의 불법 대출이 발생했다며 검찰에 수사를 의뢰했다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 여행 좀 다녀봤다고? 이 길은 처음일걸'한국판 산티아고 순례길' 어디?

"하늘 나는데 5000만원이면 돼"…출퇴근용 개인 비행기 현실로

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법

中해외여행 늘어나는데 日은 반토막날 듯...韓인기 지속

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

디즈니·픽사 넘어선 'K애니'골든글로브 2관왕, 오스카로 직행

구글-월마트 손 잡았다…"챗봇 통해 월마트 상품 구매 가능"

새로운 이슈 보기