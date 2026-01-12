경기신보, 최병선 경기도의원과 의정부지점서 현장상담회

경기신용보증재단은 12일 경기도의회 경제노동위원회 소속 최병선 의원(국민의힘, 의정부3)과 함께 의정부 지역 중소기업과 소상공인의 의견을 듣는 자리를 가졌다.

경기신보는 이날 의정부지점에서 최병선 도의원과 함께 일일명예지점장 현장상담회를 진행했다.

이날 행사는 중소기업과 소상공인이 현장에서 겪는 경영 애로를 직접 듣고, 지역경제 여건과 현안을 공유하기 위해 마련됐다.

이날 최병선 의원은 시석중 이사장으로부터 일일명예지점장 위촉장을 받은 뒤, 지점을 방문한 중소기업과 소상공인을 직접 맞이하며 상담 현장에 참여했다. 상담 과정에서 제기된 질문과 애로사항을 경청하며, 지역 기업들이 체감하는 경영 여건과 현장의 목소리를 직접 확인했다.

시석중 경기신용보증재단 이사장(왼쪽)이 12일 최병선 경기도의원을 일일명예지점장으로 위촉한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기신용보증재단 제공 AD 원본보기 아이콘

최병선 의원은 "현장에서 중소기업과 소상공인분들의 이야기를 직접 들으며, 최근 기업인들의 체감 경기는 더욱 어렵다는 것을 느낄 수 있었다"며 "앞으로도 이러한 현장 의견이 의정활동에 충실히 반영하고, 경기도의회에서도 경기신용보증재단과 지원 방안에 대하여 지속적으로 소통해 나가겠다"고 말했다.

시석중 경기신보 이사장은 "경기신보는 앞으로도 경기도의회와 긴밀히 협력해 현장 중심의 소통을 이어가고, 도민이 체감할 수 있는 금융 지원 서비스를 통해 지역경제에 실질적인 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>