민주당 광주·전남 행정통합 특별위 출범…김원이·양부남 공동위원장

당내 전담기구·입법지원단 구성해 통합 논의 본격화

강기정·김영록 합의문 발표 이후 당 차원 뒷받침

15일 국회 간담회·공청회 거쳐 특별법 추진 가시화

더불어민주당이 광주·전남 행정통합 논의를 전담할 당내 기구를 공식 출범시켰다.

12일 정치권에 따르면 민주당은 이날 최고위원회의를 통해 광주·전남통합추진특별위원회와 행정통합입법추진지원단을 구성했다. 이재명 정부가 추진 중인 광주·전남 행정통합을 당 차원에서 뒷받침하기 위한 조치다.

지난 9일 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 오찬 간담회에서 광주·전남 행정통합 관련 논의 뒤 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 광주시 제공

광주·전남통합추진특별위원회는 이 대통령과 호남권 의원들의 오찬 간담회 이후 본격화된 광주·전남 행정통합 논의를 담당한다. 공동위원장은 김원이 전남도당위원장과 양부남 광주시당위원장이 맡았다.

행정통합입법추진지원단은 국회 차원의 입법 지원을 전담한다. 한정애 정책위의장이 위원장을 맡아, 행정통합 특별법 등 관련 법안의 조율과 추진을 담당하게 된다. 국회 교육위원회, 행정안전위원회, 재정경제기획위원회 소속 의원들이 참여한다.

민주당은 광주·전남 행정통합을 포함한 권역별 통합 논의를 당 조직과 입법 양 축에서 동시에 지원한다.

한편, 강기정 광주시장과 김영록 전남지사는 이재명 대통령 주재 오찬 간담회 직후 광주·전남 행정통합 추진에 합의하고 공동 합의문을 발표했다.

강기정 광주시장(왼쪽)과 김영록 전남지사가 지난 9일 광주 김대중컨벤션센터에서 '광역지방정부 출범을 위한 공동발표문'을 발표한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 송보현 기자

두 지사는 지난 9일 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 시·도민 보고회를 열어 행정통합 특별법에 재정 지원과 행정권한 이양을 담고, 광주·전남 27개 시·군·구의 균형 발전을 위한 기금 설치에 협력하기로 했다. 통합 이후에도 광주 5개 자치구와 전남 22개 시·군은 현행 기초자치단체 체제를 유지하며, 통합 광역지방정부의 지위는 '특별시'로 추진한다는 방침이다.

광주시와 전남도는 두 교육청과 함께 행정통합 관련 입법안을 마련해 오는 15일 국회에서 국회의원들이 참여하는 간담회를 열 예정이다. 더불어민주당 차원의 행정통합 공청회도 같은 날 열릴 예정이며, 특례와 관련한 김민석 국무총리의 발표는 15일 또는 16일로 계획돼 있다. 강 시장은 행정통합 법안이 16일 제출될 것으로 예상된다고 밝혔고, 김 지사는 2월 말까지 '광주·전남 행정통합 특별법' 통과를 목표로 하고 있다고 말했다.





