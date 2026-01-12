신한은행-기보, 북미 진출 기업에 500억 보증 제공

신한은행은 기술보증기금과 함께 국내 기업의 북미 진출을 돕기 위해 총 500억원 규모의 협약 보증을 제공한다고 12일 밝혔다.

도건우 신한은행 미주지역본부장(오른쪽)과 김종호 기술보증기금 이사장이 지난 8일 기술보증기금의 미국 실리콘밸리 지점에서 북미 진출 국내 기업 금융지원 확대를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 신한은행 제공 AD 원본보기 아이콘

이와 관련해 신한은행은 지난 8일(현지시간) 미국 실리콘밸리에 위치한 기술보증기금 실리콘밸리지점에서 기술보증기금과 업무협약을 체결했다.

이번 업무협약은 한미 관세 협약에 따라 국내 기업의 대미 투자 확대가 예상되는 가운데, 기술력과 성장성을 갖춘 국내 기업이 안정적으로 사업을 운영할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

양 기관은 이번 협약을 통해 북미 지역에 현지법인을 운영 중인 국내 기업을 대상으로 총 500억원 규모의 협약보증을 제공한다. 재원은 신한은행의 특별 출연금으로, 보증비율을 기존 85%에서 100%로 상향하고 보증료는 2년간 0.7%포인트 지원하기로 했다. 현지 금융시장 접근성이 상대적으로 낮은 국내 기업의 금융비용 부담을 낮추기 위해서다.

신한은행은 북미 지역에 아메리카신한은행, 뉴욕지점, 신한캐나다, 신한멕시코 등 4개의 네트워크를 보유하고 있다. 2024년 11월에는 조지아 대표사무소를 개설했다.

신한은행 관계자는 "이번 협약을 통해 글로벌 공급망 재편에 대응하는 데 있어 핵심지역인 북미 지역에 진출한 국내 기업에 실효성 있는 금융 지원을 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 기술보증기금의 기술평가 기반 보증지원 역량과 신한은행의 현지 금융 네트워크를 연계해 해외 진출 국내 기업을 위한 협력을 강화해 나가겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>