강원도, 어업인 직접 지원에 390억 투입…전년 대비 42% 증액

강원도, 면세유·외국인숙소·노후선박 3대 지원 강화

강원의 뿌리산업, 복지와 작업여건 개선에 집중

강원특별자치도(도지사 김진태)는 어업인의 생활 여건을 개선하고 안정적인 어업환경을 조성하기 위해, 올해 어업인 지원 사업비를 총 390억원 규모로 편성해 추진한다.

이는 전년대비 42% 증가한 수준으로 어업인이 현장에서 직접 체감할 수 있도록 민생·복지·경영 안정 분야를 중심으로 지원을 대폭 강화한 것이다.

먼저 도는 유가 상승과 각종 경비 증가로 어업인의 부담이 커지고 있는 점을 고려해, 민생 안정 지원 예산을 87억원(전년대비 8% 증)으로 편성했다.

출어 경비 중 연료비 비중이 높은 어업 구조를 감안해 어업용 면세유 지원은 2023년 70억원에서 올해 100억원으로 지속 확대 중이다. 이와 함께 수산 공익직불제 등 각종 직불제 사업을 병행해 어업인의 소득 안정 기반을 보완할 계획이다.

어업 인력 감소와 고령화에 대응하기 위한 복지 지원도 함께 추진한다. 도는 외국인·여성·해난 어업인 등 현장에서 상대적으로 취약한 계층을 중심으로 주거 공간과 근무 여건을 개선하는 데 17개 복지 사업에 54억원을 투입(전년대비 166% 증액)한다.

특히 2025년 외국인 선원 복지회관 공모사업에 참여한 결과 전국 2개소 모두 도가 선정돼 총사업비 48억원(국비 24억원, 도비 24억원)을 확보한 바 있으며, 이에 따라 2022년부터 추진해 온 공약 목표 6개소(준공 3개소, 추진중 3개소)도 모두 달성하게 된다.

아울러 어업 생산성과 안전성을 높이기 위해 129억 원을 투입해 어선 장비 현대화와 기자재 지원을 병행한다.

어선 노후 기관 대체 사업은 2023년부터 어업인 신청 물량을 100% 반영해 지원하고 있으며, 영세어업인의 비용 부담을 줄이기위해문어 연승용 봉돌 등 주요 소모성 기자재 지원도 확대한다.

도는 어업인의 작업 환경개선을 위한 편의시설 확충과 기반 조성에도 힘을 쏟는다. 어구 보수보관장 신축과 비가림 시설 설치 등 현장 여건을 고려한 시설 개선을 통해 악천후 속에서도 보다 안전하고 효율적인 조업 환경을 조성한다는 방침이다.

김진태 지사는 "어업은 강원의 뿌리 산업으로, 어업인 직접 지원 사업을 지속적으로 확대해 나가고 있으며 올해는 390억원을 투입한다"며 "어업인을 위한 대표 3종 세트인 어업용 면세유 지원, 외국인 숙소 조성, 노후 어선 교체 등을 비롯해 어업인 복지와 작업 여건 개선에 집중 투자하겠다"고 말했다.





