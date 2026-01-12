본문 바로가기
구속심사 앞둔 전광훈 "대통령 돼 돌아오겠다"

박지수인턴기자

입력2026.01.12 13:50

설교 중 "구속된 사람들은 다 대통령 된다"
13일 영장실질심사 진행…특수공집교사 등 혐의

전광훈 목사. 유튜브 캡처

지난해 1월 서부지법 난동 사태를 선동한 혐의로 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 앞둔 전광훈 사랑제일교회 목사가 "감방 갔다 오면 대통령이 돼 돌아오겠다"는 입장을 전했다.


지난 11일 전 목사는 오전 11시 서울 종로구 광화문에서 열린 사랑제일교회 전국 주일 연합 예배 설교 중 "구속된 사람들은 다 대통령이 된다"며 "4번째 (감옥) 다녀오면 대통령이 되어 돌아오겠다"고 밝혔다.

그는 "내가 감옥에 가더라도 울지 말라. 하나님이 필요해서 감옥에 다녀온 사람은 다 대통령이 된다"며 "구속이 되더라도 편지로 계속 써서 유튜브 방송을 통해 옥중서신을 내게 할 것이다. 걱정하지 말라"고 했다.


서울서부지법은 오는 13일 오전 10시 30분 특수건조물침입, 특수공무집행방해 교사 등 혐의를 받는 전 목사에 대한 영장실질심사를 진행한다. 검찰은 지난 8일 전 목사에 대한 구속영장을 청구했다.


전 목사는 지난해 1월 19일 발생한 서부지법 폭동 사태를 부추긴 혐의 등을 받고 있으며, 영장실질심사 당일 법원에 들어가기 전 오전 10시쯤 기자회견을 통해 자신의 입장을 밝힐 예정이다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
