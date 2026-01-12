천원이면 집 앞까지…광주 광산구 '천원택시' 올해도 운행

지원금 2만5천 원으로 확대

농촌·외곽 5개 동 670여명 이용

부르면 오고, 요금은 1,000원이다. 광주 광산구의 '천원 택시'가 올해도 운행을 이어간다.

광주 광산구는 대중교통 이용이 어려운 농촌·외곽 지역 주민의 이동 부담을 덜기 위해 수요응답형 택시인 '천원 택시'를 올해도 운영한다고 12일 밝혔다. 사전 신청한 이용자가 필요할 때 택시를 호출하면 1,000원만 내고 이용할 수 있는 제도다.

광주 광산구 청사. AD 원본보기 아이콘

광산구는 최근 택시 기본요금 인상과 농촌 지역의 긴 대중교통 배차 간격을 고려해 지원 규모를 늘렸다. 광주지역 택시 기본요금은 지난해 10월 1.7㎞ 기준 4,300원에서 4,800원으로 인상됐다. 이로 인해 고령자와 장애인의 일상 이동 부담이 커졌다는 지적이 이어져 왔다.

천원 택시는 임곡·삼도·본량·평동·동곡동 등 5개 동 36개 마을에서 운영된다. 지원 대상은 65세 이상 어르신과 장애인 등 약 670명이다. 이용권은 1인당 월 2장이 제공된다.

올해부터는 이용권 1매 기준 지원금이 기존 2만 원에서 2만 5,000원으로 확대됐다. 이용자는 종전과 마찬가지로 1회 이용 시 1,000원만 부담하면 된다.

광산구는 이 사업을 통해 교통 취약 지역 주민의 자립적인 일상 이동을 돕고, 외부 활동을 통한 고립 완화에도 기여할 것으로 보고 있다.

광산구 관계자는 "천원 택시는 교통 약자의 이동권을 실질적으로 보장하는 사업"이라며 "주민의 교통비 부담을 줄일 수 있도록 제도를 계속 보완하겠다"고 말했다.





