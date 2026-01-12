강원도, 뉴 관광 인프라 착수…강원 방문의 해 성공 견인

1600억원 규모 관광 인프라 4곳 준공

1000억원 규모 신규 관광 인프라 4개 착수

세계마스터즈탁구선수권·ITS세계총회 개최

강원특별자치도(도지사 김진태)는 2025년도 도 방문객 수가 1억5460만명으로 전년 대비 약 480만명(전년 대비 3.2% 증가) 늘어난 데 이어, 관광 인프라 확충과 메가 이벤트를 통해 강원 방문의 해를 성공적으로 추진해 나갈 계획이라고 12일 밝혔다.

먼저 올해 준공 예정인 관광개발사업은 4개 사업으로 ▲강릉 관광거점도시 육성사업 919억원 ▲고성 해중경관지구 조성사업 484억원 ▲정선 아리랑마을 조성사업 120억원 ▲삼척 대이리 동굴지대 관광거점화 사업 82억원이다.

또, 올해 추진되는 대규모 관광인프라 구축 사업은 4개 사업, 총 1078억원 규모로 ▲강릉 소방 심신수련원 신축 438억원 ▲양양 해양레포츠 실내교육원 건립 400억원 ▲영월 별마로천문대·봉래산 관광거점화 120억원 ▲인제 스피디움 관광거점화 사업 120억원이다.

이들 사업은 올해 중 착수해 동해안 해양관광 경쟁력 강화와 강원 내륙권 신규 관광거점 확보에 기여할 것으로 기대된다.

아울러 올해는 상·하반기에 걸쳐 국제 메가이벤트도 잇따라 개최된다.

오는 6월에는 강릉 올림픽파크에서 세계마스터즈탁구선수권대회가 열려 100여 개국에서 4000여 명이 참가할 예정이다. 이어 10월에는 같은 장소 일원에서 강릉 ITS 세계총회가 개최돼 90여 개국에서 약 20만명이 참여할 것으로 예상된다.

도는 이들 행사가 숙박·음식 등 관광 소비 전반에 걸쳐 상당한 지역경제 파급효과를 창출할 것으로 보고 있다.

김진태 강원특별자치도지사는 "올해는 4개 사업, 1600억원 규모의 관광 인프라가 잇따라 준공되고 1000억원 규모의 신규 관광 인프라 4개 사업이 연내 착수한다"며 "여기에 메가이벤트 2건까지 개최돼 이른바 4·4·2전략을 추진할 계획으로 강원 방문의 해의 성공을 견인하겠다"고 밝혔다.





