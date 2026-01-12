충남, CES서 4905만 달러 수출상담

AI·로봇·친환경 기술 앞세운 10개 기업 출전…글로벌 바이어와 후속 협의 잇따라

충남이 세계 최대 기술 박람회 CES 2026 무대에서 수출 성과를 거두며 글로벌 시장 진입의 교두보를 확보했다.

충남도는 인공지능과 로봇, 친환경 에너지 분야를 중심으로 도내 중소·벤처기업들이 5000만 달러에 육박하는 수출 상담 실적을 올렸다.

도는 현지시간 지난 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에 참가해 베네치안 엑스포 내 코트라(KOTRA) 통합 한국관(GP관)에 '충남관'을 운영했다고 12일 밝혔다.

충남관에는 인공지능(AI), 로봇, 디지털헬스, 친환경 에너지 등 미래 신산업 분야를 대표하는 도내 유망 기업 10곳이 참여했다.

박람회에서는 로봇 수직농장과 자율주행 로봇, AI 기반 환경·플랫폼 기술, 헬스케어 위생가전, 신개념 풍력발전기, 차량 관제 서비스 등 기술 경쟁력과 시장성을 동시에 갖춘 제품들이 전시돼 글로벌 바이어들의 관심을 끌었다.

참가 기업은 로웨인, 에이스라이프, 그로윗, 이안하이텍, 네오솔, 제이이노텍, 이노베이스, 슈올즈, 지로보틱스, 아라 등이다.

이들 기업은 전 세계 바이어와 투자자들을 상대로 제품 시연과 기술 설명을 진행하며 총 210건, 4905만 달러 규모의 수출 상담을 성사시켰다.

특히 AI·로보틱스·친환경 에너지 분야를 중심으로 다수의 해외 기업과 후속 협의가 이어지며, 실질적인 수출 계약으로 이어질 가능성도 커지고 있다.

도는 이번 성과를 일회성 이벤트에 그치지 않고, 상담 기업과 바이어를 대상으로 한 후속 매칭과 계약 체결 지원, 해외 인증·마케팅 연계 등을 통해 실질적인 수출로 이어지도록 관리할 방침이다.

도 관계자는 "CES는 기술과 시장을 직접 연결하는 글로벌 플랫폼"이라며 "이번 충남관 운영을 통해 도내 기업의 해외 진출 가능성을 다시 한 번 확인한 만큼, 성과가 실제 계약으로 이어질 때까지 체계적인 지원을 지속하겠다"고 말했다.

한편 민선 8기 들어 충남도는 국제 전시회 참가 지원과 해외 수출상담회 개최 등을 통해 지역 기업의 글로벌 진출을 꾸준히 뒷받침해 왔다.

그 결과 이번 CES 이전까지 누적 15억 달러 규모의 수출 상담과 7억 달러 규모의 수출 협약을 이끌어냈다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>