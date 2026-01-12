이장우 대전시장 "대전·충남 통합...고도의 자치권 보장이 핵심"

지속 가능한 성장 위해 방산·드론·로봇·센서 등 미래 전략산업과 강소기업 육성

이장우 대전시장이 "대전·충남 통합은 고도의 지방자치권 확보와 대전의 정체성 유지가 전제돼야 한다"고 밝혔다.

이 시장은 12일 주재한 주간업무 회의에서 "통합은 고도의 자치권 보장이 핵심"이라며 정부나 국회 논의 과정에서 ▲특례 조항 축소 ▲'충청특별시'등 명칭 변경으로 인한 대전 정체성이 훼손된다면 주민투표에 부치는 방안까지 포함해 모든 가능성에 대비하라며 이같이 말했다.

지역 현안과 관련해선 도시의 지속 가능한 성장을 위해 방산·드론·로봇·센서 등 미래 전략산업과 강소기업 육성에 시정 역량을 집중한다.

이 시장은 "대전의 경쟁력은 대기업 생산시설이 아닌, 본사를 대전에 둔 혁신 기업의 성장에 있다"며 "강소기업을 대거 육성하는 것이 대전 경제의 미래"라고 밝혔다.

이를 위해 평촌산업단지를 중심으로 기업 유치와 입주기업 지원을 강화하고, 소상공인 정책과 명절 환급 행사도 현장과 긴밀히 조율해 추진한다.

트램 중심의 교통체계 전면 개편인 가칭 '대전통합모빌리티 종합계획 수립'도 추진된다.

특히 트램 정거장 설계 단계부터 ▲택시 대기 공간 확보 ▲공공자전거(타슈) 집중 배치 등을 반영해 시민 이동 편의를 극대화할 방침이다.

'도시철도 2호선 정거장 역 설계 시 체계적 환승 시스템 구축'을 강조해온 이 시장은 "각 역마다 택시가 항시 대기할 수 있는 공간을 만들어, 지하철에서 바로 택시를 갈아탈 수 있도록 하라"며 "자전거와 PM(개인형 이동장치) 등의 정거장이 잘 마련돼 신속하게 이동할 수 있도록 환승 시스템을 체계적으로 결합해 설계하라"고 말했다.

시는 이달부터 전담 TF를 구성하고, 버스·트램·도시철도·자전거·택시를 유기적으로 연계하는 통합 환승체계를 구축한다.

또 공공 어린이 재활병원 운영비 국비 확대, 성과 중심의 대학 지원 체계 개편, 시민대학·온라인 교육 프로그램 홍보 강화 등 복지·교육 분야의 혁신을 주문했다.

이 시장은 "올해 6월 지방선거가 있어 내년도 국비 확보 예산 등을 포함한 현안을 조기 마무리해야 할 것 같다"며 "그래서 1월 중 전 부서 업무보고를 완료하고, 2월까지 내년도 국비 확보를 마무리하는 등 연초부터 국비 확보, 미래산업 육성, 교통 혁신 등 핵심 현안을 차질 없이 추진해 시민이 체감하는 변화를 만들어가겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



