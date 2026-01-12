본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주 ACC서 전시물 설치하던 작업자 2명 추락

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.01.12 13:08

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이동식 비계서 2m 아래로 떨어져 경상

광주 ACC서 전시물 설치하던 작업자 2명 추락
AD
원본보기 아이콘

광주 국립아시아문화전당(ACC) 내에서 전시 작품을 설치하던 작업자들이 이동식 비계 위에서 추락하는 사고가 발생해 병원으로 이송됐다.


12일 오전 11시께 광주 동구 국립아시아문화전당 문화창조원에서 전시 작품을 설치하던 작업자 A씨 등 2명이 약 2m 아래 바닥으로 떨어졌다.

이 사고로 작업자들은 허리와 발목 등에 통증을 호소하는 등 경상을 입었으며 현장에 출동한 소방 당국에 의해 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.


당시 이들은 문화창조원에서 열릴 예정인 전시회를 앞두고 이동식 비계(높은 곳에서 작업할 수 있도록 설치한 가설물)에 올라가 작품 설치 작업을 하던 중 사고를 당한 것으로 파악됐다.


경찰과 소방 당국은 현장 관계자들을 대상으로 정확한 사고 경위와 안전 수칙 준수 여부 등을 조사하고 있다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

中해외여행 늘어나는데 日은 반토막날 듯...韓인기 지속

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

마두로 아들 "부친, '美에 굴복안했다' 메시지 전해"

주민투표 앞둔 캘리포니아 억만장자세…빅테크 갑부들 1000억원대 저지전

디즈니·픽사 넘어선 'K애니'골든글로브 2관왕, 오스카로 직행

시민단체, 이혜훈 '장남 위장미혼' 부정청약 의혹 경찰 고발

새로운 이슈 보기