“일주일만에 40% 이상 강세?”…트럼프 행보로 강세중인 이 종목은

새해 급등장 속에서 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

최근 핫이슈 종목

러셀 러셀 217500 | 코스닥 증권정보 현재가 3,360 전일대비 85 등락률 +2.60% 거래량 12,212,113 전일가 3,275 2026.01.13 10:02 기준 관련기사 [클릭 e종목]“러셀, 불황에도 실적이 돋보이는 한 해”[특징주] 러셀, 삼성 로봇사업 본격화에 SK하이닉스·현대차 로봇 공급 부각 강세러셀, 자회사 3방향 무인지게차 개발…증시 상장·반도체 스마트팩토리 구축 탄력 전 종목 시세 보기 close , KH바텍 KH바텍 060720 | 코스닥 증권정보 현재가 15,070 전일대비 930 등락률 +6.58% 거래량 2,412,018 전일가 14,140 2026.01.13 10:02 기준 관련기사 [클릭 e종목]"파인엠텍, 중장기 실적 성장 전망…목표가↑"[특징주]KH바텍, 폴더블 스마트폰 넘어 차량까지…힌지 수요 증가에↑"힌지 활용 더 늘어난다…KH바텍 성장 기대감↑"[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close , 빛과전자 빛과전자 069540 | 코스닥 증권정보 현재가 1,649 전일대비 55 등락률 +3.45% 거래량 14,256,814 전일가 1,594 2026.01.13 10:02 기준 관련기사 빛과전자, '아시아의 알프스' 알펜시아에 '럭셔리 분양형 호텔' 개발 본격 시동빛과전자, 삼성전자 우수협력사 선정…기술혁신 부문 우수상빛과전자, 국제 전시회 참여를 통한 미국 시장 확대 전 종목 시세 보기 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 139,100 전일대비 300 등락률 +0.22% 거래량 7,325,644 전일가 138,800 2026.01.13 10:02 기준 관련기사 잘나가는 반도체에 힘 받는 코스피...투자금 추가 활용 타이밍?코스피, 상승 출발하며 장중 최고가 또 경신'오천피' 고지가 보인다… "코스피 이르면 1분기 5000선 도달" 전 종목 시세 보기 close , 모베이스전자 모베이스전자 012860 | 코스닥 증권정보 현재가 3,365 전일대비 775 등락률 +29.92% 거래량 2,838,882 전일가 2,590 2026.01.13 10:02 기준 관련기사 구리값 사상 최고치에 ETF 수익률 ‘껑충’…기회를 더 크게 살리려면6거래일 연속 상승…코스피 사상 최고치 경신[특징주]모베이스전자, 정부 전기차 안전 기준 BMS 포함…삼성·SK 공급 부각↑ 전 종목 시세 보기 close

