김신 "귀농·귀촌 대출 막혀선 안돼"…'금융 해법' 제시

김신 더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장이 귀농·귀어·귀촌인의 금융권 대출 애로 해소를 위한 지방자치단체 차원의 보증제도 도입 필요성을 강조했다.

김 부의장은 오는 6월 치러질 완도군수 선거 출마를 염두에 두고 지역 현안을 중심으로 한 정책 행보를 이어가고 있다.

김신 더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장이 완도군수 선거 출마를 염두에 두고 정책 행보를 이어가고 있다. 김신 부의장 사무실 제공

김 부의장은 12일 "귀농·귀촌을 희망하는 인구는 늘고 있지만, 실제 정착 과정에서는 담보 부족과 신용 문제로 금융권 대출이 이뤄지지 않아 창업과 생계 기반 마련에 어려움을 겪는 사례가 적지 않다"며 "지자체 차원의 제도적 보완이 시급하다"고 밝혔다.

그는 대안으로 ▲귀농·귀촌 보증기금 설립 ▲지역 금융기관과의 협약 체결 ▲금융 컨설팅 지원체계 구축 등을 제시했다.

군 단위의 '귀농·귀촌 보증기금(가칭)'을 신설해 담보력이 부족한 청년과 신규 귀농·귀촌인에게 공적 보증을 제공함으로써 금융 접근성을 높여야 한다는 설명이다.

또 농협·수협 등 지역 금융기관과 업무협약(MOU)을 체결해 지자체가 승인한 사업에 대해 우선 심사와 간소화된 대출 절차를 적용하는 방안도 필요하다고 강조했다.

아울러 군청 또는 위탁기관을 통한 금융 상담 창구를 운영하고, 신용 진단부터 서류 작성, 사업계획 컨설팅까지 통합 지원하는 체계를 구축해야 대출 실행률을 높일 수 있다고 덧붙였다.

김 부의장은 "이 정책은 단순한 금융 지원을 넘어 지방소멸 위기에 대응하기 위한 핵심 전략"이라며 "정착 가능성이 높은 귀농·귀촌인을 유입하고, 실제 자립으로 이어지게 하는 것이 지역 유지의 관건"이라고 말했다.

이어 "중앙정부의 지방소멸대응기금과 청년 정착 지원사업 등과 연계해 다층적인 귀농·귀촌 지원 모델을 구축해야 한다"고 강조했다.

한편 김 부의장은 완도군의회 제4·5대 의원을 지냈으며, 현재 더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장으로 활동 중이다. 김 부의장은 지방의정 경험과 정책 역량을 바탕으로 오는 6월 완도군수 선거 출마를 준비 중이다.





