본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

김신 "귀농·귀촌 대출 막혀선 안돼"…'금융 해법' 제시

호남취재본부 이준경기자

입력2026.01.12 13:08

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"지자체 보증기금 도입 시급"
귀농·귀촌 정착 '금융 정책' 강조

김신 더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장이 귀농·귀어·귀촌인의 금융권 대출 애로 해소를 위한 지방자치단체 차원의 보증제도 도입 필요성을 강조했다.


김 부의장은 오는 6월 치러질 완도군수 선거 출마를 염두에 두고 지역 현안을 중심으로 한 정책 행보를 이어가고 있다.

김신 더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장이 완도군수 선거 출마를 염두에 두고 정책 행보를 이어가고 있다. 김신 부의장 사무실 제공

김신 더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장이 완도군수 선거 출마를 염두에 두고 정책 행보를 이어가고 있다. 김신 부의장 사무실 제공

AD
원본보기 아이콘

김 부의장은 12일 "귀농·귀촌을 희망하는 인구는 늘고 있지만, 실제 정착 과정에서는 담보 부족과 신용 문제로 금융권 대출이 이뤄지지 않아 창업과 생계 기반 마련에 어려움을 겪는 사례가 적지 않다"며 "지자체 차원의 제도적 보완이 시급하다"고 밝혔다.


그는 대안으로 ▲귀농·귀촌 보증기금 설립 ▲지역 금융기관과의 협약 체결 ▲금융 컨설팅 지원체계 구축 등을 제시했다.


군 단위의 '귀농·귀촌 보증기금(가칭)'을 신설해 담보력이 부족한 청년과 신규 귀농·귀촌인에게 공적 보증을 제공함으로써 금융 접근성을 높여야 한다는 설명이다.

또 농협·수협 등 지역 금융기관과 업무협약(MOU)을 체결해 지자체가 승인한 사업에 대해 우선 심사와 간소화된 대출 절차를 적용하는 방안도 필요하다고 강조했다.


아울러 군청 또는 위탁기관을 통한 금융 상담 창구를 운영하고, 신용 진단부터 서류 작성, 사업계획 컨설팅까지 통합 지원하는 체계를 구축해야 대출 실행률을 높일 수 있다고 덧붙였다.


김 부의장은 "이 정책은 단순한 금융 지원을 넘어 지방소멸 위기에 대응하기 위한 핵심 전략"이라며 "정착 가능성이 높은 귀농·귀촌인을 유입하고, 실제 자립으로 이어지게 하는 것이 지역 유지의 관건"이라고 말했다.


이어 "중앙정부의 지방소멸대응기금과 청년 정착 지원사업 등과 연계해 다층적인 귀농·귀촌 지원 모델을 구축해야 한다"고 강조했다.


한편 김 부의장은 완도군의회 제4·5대 의원을 지냈으며, 현재 더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장으로 활동 중이다. 김 부의장은 지방의정 경험과 정책 역량을 바탕으로 오는 6월 완도군수 선거 출마를 준비 중이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

中해외여행 늘어나는데 日은 반토막날 듯...韓인기 지속

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

마두로 아들 "부친, '美에 굴복안했다' 메시지 전해"

주민투표 앞둔 캘리포니아 억만장자세…빅테크 갑부들 1000억원대 저지전

디즈니·픽사 넘어선 'K애니'골든글로브 2관왕, 오스카로 직행

시민단체, 이혜훈 '장남 위장미혼' 부정청약 의혹 경찰 고발

새로운 이슈 보기