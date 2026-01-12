본문 바로가기
"청년인구 유출 방지 기여" … NH농협은행 경남본부, 신규직원 임용장 교부식 개최

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.12 12:51

우수한 지역인재 채용으로
지역경제 활성화 적극 기여

NH농협은행 경남본부는 12일 '6급 신규직원 임용장 교부식'을 열고 채용된 경남 출신 신규직원 37명에게 NH농협은행의 새로운 가족이 된 의미로 임용장과 농협 배지를 수여했다.

NH농협은행 경남본부 신규직원 임용장 교부식 단체 사진.

NH농협은행 경남본부 신규직원 임용장 교부식 단체 사진.

원본보기 아이콘

신규직원들은 지난 12월 15일부터 영업점 현장 조기 적응력과 대고객 마케팅 업무역량을 제고하기 위해 입문 교육을 실시한 데 이어 이날부터 경남 관내 영업점에 배치돼 후속 실무교육과 농협인의 자질을 갖추기 위한 멘토링 제도를 지원받는다.


권동현 본부장은" 경남의 우수한 인재들이 NH농협은행의 새로운 가족이 되어 경남의 미래를 함께 만들어 갈 수 있게 되어 매우 기쁘다. 우리 지역에서 최고의 금융인으로 성장해 나갈 수 있도록 NH농협은행 경남본부가 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

한편 NH농협은행 경남본부는 지난 3년 동안 139명의 정규 직원을 채용하는 등 매년 우수한 지역인재를 채용하여 지역경제 활성화와 경남 청년인구 유출 방지에 기여하고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
