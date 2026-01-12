민주당 전남도당 '전남·광주 통합 광역단체장 선출 결의'

민주당 전남도당 상무위원회 만장일치 당론 의결

김원이 위원장 "호남 대전환 위한 역사적 결단"

더불어민주당 전남도당은 12일 제2차 상무위원회를 열고 전남, 광주 행정통합 추진을 만장일치 의결했다. 민주당전남도당 제공 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 전남도당은 12일 제2차 상무위원회를 열고 '전남·광주 통합 추진'을 만장일치로 당론 의결했다. '호남 대전환을 위한 전남·광주 통합 결의대회'를 개최하고 통합 추진에 대한 공식 입장과 결의를 대내외에 천명했다.

전남도당은 이날 결의문을 통해 "전남·광주 통합은 단순한 행정구역 개편이 아니라, 인구감소와 지방소멸, 산업위기와 농어촌 소멸이라는 구조적 위기를 극복하고 호남이 대한민국의 새로운 성장축으로 도약하기 위한 시대적 선택이다"고 밝혔다.

특히 전남도당은 지난 9일 이재명 대통령과 전남·광주 지역 국회의원들이 청와대에서 전남·광주 통합과 호남 발전 방안을 논의한 사실을 언급하며, "대통령은 호남이 민주주의를 지켜온 역사적 기여를 높이 평가하고, 특별한 희생에는 특별한 보상이 필요하다는 점을 분명히 했다"고 강조했다.

이어 "대규모 재정 지원, 공공기관 이전, 전략 산업 및 기업 유치 등 국가 차원의 집중적이고 파격적인 지원 약속은 전남과 광주가 하나의 미래 공동체로 나아갈 때 가능한 역사적 기회"라고 평가했다.

다가오는 6·3지방선거에서 전남·광주 통합 광역단체장 선거를 실시하기로 결의함에 따라 전남도당은 '전남·광주 통합 추진에 적극 찬성', '어느 일방의 희생이나 종속을 전제로 하지 않는 공정한 통합', '현행 청사 유지와 행정·재정·권한의 균형 있는 운영, '전라남도의회와 광주광역시의회 의결권 존중 및 주민 의견 수렴 보장', '전남·광주 통합특별위원회 구성과 통합 지원 특례법 제정', '전라남도 국립의과대학 신설의 차질 없는 추진' 등에 속도를 낼 뜻을 밝혔다.

김원이 위원장은 "전남·광주 통합은 당장의 편의가 아니라 다음 세대를 위한 책임 있는 결단"이라며 "정부와 당, 지역사회와 함께 통합이 곧 호남 대전환으로 이어질 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

한편, 전남도당은 이번 당론 의결을 계기로 도민과 시민을 대상으로 한 설명과 소통을 강화하고, 통합 논의 전 과정이 투명하고 민주적으로 진행되도록 적극 나설 방침이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



