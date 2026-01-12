[포토] 100도 넘긴 사랑의 온도탑

12일 서울 종로구 광화문 광장에 설치된 사랑의 온도탑에 나눔온도가 103.9도를 나타내고 있다. 사랑의열매 사회복지공동모금회는 이날 '희망2026나눔캠페인'의 사랑의 온도탑 나눔 온도가 전날 100도를 돌파했다고 밝혔다.







