인제군, 제1호 역학조사관 탄생…강원도 군 단위 최초

강원특별자치도 인제군보건소 질병관리과 황현경 주무관이 강원특별자치도 군(郡)단위 지자체 최초로 역학조사관으로 임명됐다.

이번 임명은 인제군 제1호 역학조사관 배출이라는 점에서 지역 감염병 예방과 대응에 대한 전문성을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것으로 기대된다.

역학조사관은 질병관리청이 주관하는 역학조사관 교육·훈련 과정을 이수하고, 지필평가와 감시분석보고서, 역학조사 보고서 작성 등 엄격한 심사를 거쳐 자격 요건을 모두 충족해야 임명될 수 있다.

해당 과정은 감염병 발생 시 신속하고 과학적인 대응이 가능한 전문 인력을 양성하기 위한 국가 공인 교육 과정으로,

군 단위 지자체에서 자격 취득 사례는 매우 드문 것으로 알려져 있다.

황현경 주무관은 그동안 코로나19를 비롯한 법정감염병 대응 업무를 담당하며 풍부한 현장 경험을 쌓아왔다.

또한 지역 특성을 반영한 방역 조치와 체계적인 찾아가는 감염병 예방 교육을 추진하는 등 지역사회 감염병 관리와 예방에 기여해 왔다.

허준용 보건소장은 "이번 역학조사관 임명은 감염병에 대한 선제적 대응 능력을 한 단계 끌어올리는 중요한 성과"라며 "앞으로도 전문 인력 양성과 감염병 대응 체계 강화를 통해 군민의 건강과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이번 인제군의 사례는 강원특별자치도를 넘어 전국 군 단위 지자체의 감염병 대응 역량 강화를 위한 선제적 대응 사례로 평가되며,

향후 지자체 감염병 관리 체계 고도화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.





