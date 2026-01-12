금산군, 참신한 '2026년 정책 아이디어 공모전' 개최

저출생·지방소멸 대응, 청년·소상공인 민생 등 군정 전반 주제



금산군이 군정 전반에 대한 참신한 정책 아이디어를 발굴하고 군민과 함께 지역의 미래를 설계하기 위한 '2026년 금산군 정책 아이디어 공모전'을 개최한다.

이번 공모전은 저출생·지방소멸 대응, 청년·소상공인 민생문제 해결, 행정·복지 사각지대 해소, 사회기반시설 조성, 금산군 발전 정책 등 군정 전반을 주제로 한다.

공모 기간은 12일부터 2월 13일까지이며 금산군에 주민등록이 돼 있는 군민을 비롯해 지역 내에서 생활하는 직장인 및 학생, 공무원이면 누구나 참여할 수 있다.

국민제안은 온라인 국민생각함을 통해 신청할 수 있으며 오는 19일 군청 1층 로비에 설치 예정인 공모함을 통해서도 가능하다.

공모된 제안은 ▲실행 가능성 ▲창의성 ▲효과성 및 효율성 ▲적용 범위 ▲지속가능성 등을 기준으로 서면심사와 온라인투표, 제안심사위원회의 심사를 거쳐 선정된다.

결과는 오는 3월 중 금산군 홈페이지 및 개별 통지를 통해 발표될 예정이다.

최종 우수 제안에는 등급에 따라 ▲대상 200만 원 ▲금상 100만 원 ▲은상 50만 원 ▲동상 30만 원 ▲장려상 10만 원의 상금과 함께 상장이 수여된다. 단, 제안 심사 결과에 따라 해당 등급이 없으면 시상하지 않을 수 있다.

금산군 2026년 정책 아이디어 공모전에 관한 자세한 내용은 금산군청 홈페이지를 확인하거나 금산군 기획예산과 기획팀에 문의하면 된다.

군 관계자는 "이번 공모전은 지역 발전을 위해 여러 의견을 듣기 위해 추진한다"며 "좋은 아이디어가 발굴될 수 있도록 많은 관심을 당부드린다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



