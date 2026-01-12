본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

보성군, 보성사랑상품권 카드형 6월까지 특별 할인…2% 더

호남취재본부 허선식기자

입력2026.01.12 11:36

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최대 12% 확대 시행

전남 보성군은 이달 12일부터 6월까지 한시적으로 보성사랑상품권 카드형 할인 혜택을 기존 10%에서 최대 12%로 확대 시행한다고 밝혔다.


이번 특별 할인은 고물가·고금리 상황 속에서 군민의 체감 혜택을 높이고 지역 소상공인의 매출 회복을 지원하기 위한 민생경제 활성화 대책의 일환이다.

보성군 청사 전경.

보성군 청사 전경.

AD
원본보기 아이콘

카드형 보성사랑상품권은 구매 시 10% 선할인에 더해, 결제 금액의 2%를 캐시백으로 추가 적립 받을 수 있어 총 12%의 혜택을 누릴 수 있다.

적립된 캐시백은 '지역 상품권 Chak(착)' 애플리케이션 내 '캐시백 ON/OFF' 기능을 통해 활성화되며, 이용자가 'ON'으로 설정할 경우 이후 결제 시 적립금이 우선 사용된다.


지류형 보성사랑상품권은 기존과 동일하게 10% 할인 혜택이 유지된다. 카드형과 지류형을 합산한 월 구매 한도는 70만 원으로 동일하게 적용된다. 이번 카드형 추가 혜택은 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.


군은 할인율 확대에 따른 부정 유통을 사전에 차단하기 위해 상품권 통합관리시스템을 통한 구매·환전 이력 모니터링을 강화하고, 부정 거래가 의심되는 가맹점에 대해서는 현장 점검을 실시하는 등 건전한 유통 질서 확립에 적극 나설 방침이다.

보성사랑상품권 카드는 관내 농·축협, 새마을금고, 신협, 광주은행 창구를 방문해 발급받을 수 있으며, 휴대폰에서 '지역상품권 Chak' 앱을 내려받아 회원가입 후 비대면 발급도 가능하다. 군은 카드형 상품권 이용을 적극 권장해 더 많은 군민이 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 할 계획이다.


군 관계자는 "보성사랑상품권은 군민 가계에 직접적인 혜택을 제공하는 동시에, 소상공인 매출을 지탱하는 든든한 민생경제 정책"이라며 "이번 확대 시행이 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 바라며, 앞으로도 군민과 상인이 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만에 95% 제거" 국내서 개발 "물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

"8시15분에 하필 가사도 '폭발'"…에스파 출연 두고 난데없는 음모론

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법

마두로 아들 "부친, '美에 굴복안했다' 메시지 전해"

주민투표 앞둔 캘리포니아 억만장자세…빅테크 갑부들 1000억원대 저지전

中해외여행 늘어나는데 日은 반토막날 듯...韓인기 지속

'강선우 1억 의혹' 김경, 첫 경찰 조사 후 새벽 귀가

새로운 이슈 보기