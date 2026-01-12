화성시, '봉담와우도서관' 19일 개관

공공도서관+청소년문화의집 갖춘 복합문화공간

경기도 화성시는 봉담읍 와우리 해오름공원 내에 건립한 '봉담와우도서관'을 오는 19일 공식 개관한다고 12일 밝혔다.

봉담와우도서관은 지하 1층~지상 3층, 연면적 4473㎡ 규모로 건립된 복합문화공간이다. 1·2층은 공공도서관으로, 3층은 봉담청소년문화의집으로 조성됐다.

오는 19일 개관하는 화성 '봉담와우도서관' 전경. 공공도서관은 물론 청소년 문화 활동 기능을 갖춘 복합공간으로 조성됐다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

도서관은 도서 대출 및 열람 공간을 넘어 다채로운 문화 활동 및 소통 공간의 기능을 갖추고 있다.

공공도서관은 ▲일반자료실 및 유아·어린이자료실 ▲미디어 체험을 지원하는 '인터랙티브 월' ▲움직이는 명화를 활용해 예술 작품 감상이 가능한 '디지털 갤러리' 등을 갖췄다.

특히 봉담청소년문화의집은 도서관과 연계해 학습과 문화가 어우러진 환경 속에서 청소년들의 성장을 돕는 공간이다. 놀터, 댄스연습실, 동아리실, 학생자치활동실, 자연놀이뜰 등으로 구성됐다.

시는 개관일에는 개관식과 함께 스탬프투어, 뽑기왕, 사진으로 남기는 나의 봉담, 공간 자율 체험, 버블&벌룬 매직쇼 등 다양한 기념행사를 운영한다. 다음 달 6일까지는 전시·체험·공연·강연 등 다양한 개관 기념프로그램을 이어갈 예정이다.

도서관은 전 공간을 활용한 컬러링 체험, '느리게 가는 우체통', 시민 창작물 전시, 그림책 원화 전시 등 상시 프로그램도 운영한다. 이밖에 인형극, 책 스포츠 챌린지, 음악 체험, 로봇 만들기, 댄스 특강, 인공지능(AI)으로 책 만들기, 영상 콘텐츠 제작 수업 등 연령별 프로그램도 마련한다.

정명근 화성시장은 "청소년을 포함한 다양한 세대가 편안하게 이용할 수 있는 공간이 될 수 있도록 도서관 개관을 차질 없이 준비해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>