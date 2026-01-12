광주 서구, 서창천 산책로 입구 9곳 '스마트 자동차단장치' 설치

기상이변 대응…인명피해 사전 예방 기대



광주광역시 서구는 집중호우 시 하천 범람으로 인한 안전사고를 예방하기 위해 금호동·벽진동 일원 서창천 산책로 입구 9곳에 스마트 자동차단장치를 설치한다.

이번 사업은 최근 기후변화로 인한 국지성 호우가 빈번히 발생함에 따라 재난에 선제적으로 대비하고 주민이 자주 이용하는 산책로의 안전성을 강화하기 위해 추진된다.

스마트 자동차단장치는 차단기, CCTV, 원격제어기로 구성돼 있으며 호우주의보 등 기상특보 발효 시 하천 수위 상승을 실시간 모니터링해 재난상황실에서 원격으로 자동 차단기를 작동시킬 수 있다.

기존에는 하천관리 담당자가 현장에 나가 수동으로 차단시설을 설치해야 해 시간 지연과 인력 부담이 컸으나 이번 스마트 시스템 도입으로 효율성이 크게 향상될 것으로 기대된다.

서구는 이번 사업에 행정안전부 재난안전특별교부세 3억 원을 투입해 올해 초 공사에 착수하고 4월까지 시설을 준공할 계획이다.

김이강 서구청장은 "기상이변이 일상화되고 있는 만큼, 주민의 생명과 재산을 지키는 선제 대응이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 주민 안전을 최우선에 두고 체계적인 재난관리 시스템을 지속해서 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





