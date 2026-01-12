청도군, '공모사업'으로 재정 위기 돌파…역대 최대 2260억 확보

군비 부담률 9.6%로 '역대 최저'

올해 본예산 7500억 시대 개막 예고



청도군이 열악한 지방 재정 여건을 '전략적 공모사업 유치'라는 공격적인 카드로 정면 돌파하며 가시적인 성과를 거두고 있다.

청도군(군수 김하수)은 민선 8기 출범 이후 치밀한 대응 전략을 펼친 결과, 2025년 총 42건의 공모사업에 선정되며 역대 최대 규모인 2260억 원의 사업비를 확보했다고 밝혔다.

청도군청 전경 AD 원본보기 아이콘

이는 인구 감소와 기후 위기 등 대내외적 난관 속에서 지역 실정에 맞는 맞춤형 공모를 전략적으로 공략해 온 결실이다.

청도군의 공모사업 확보액은 가파른 상승 곡선을 그리고 있다.

2022년 757억원을 시작으로 2023년 1373억원, 2024년 1566억원을 확보한 데 이어, 2025년에는 2260억원을 달성해 3년 연속 최대 공모사업 금액을 기록하는 성과를 이뤄냈다.

군비 부담률은 2022년 39%에서 2025년에는 9.6%로 획기적으로 절감하며 군의 재정적 부담을 크게 줄이는 성과를 거뒀다.

이러한 재정 운용의 혁신으로, 올해는 최초로 본예산 7천500억원 시대를 맞이하게 됐다.

청도군의 공모사업 성공은 중앙부처 등의 정책방향을 미리 예측하고 대응한 결과로, 모든 사업의 국·도비 확보를 최우선으로 하는 직원 마인드와 일하는 방식의 개선에서 비롯됐다.

또한, 실무자 전원에게 전문 위탁교육을 실시해 공모사업 역량을 강화한 것도 중요한 요소였다.

아울러 국회의원, 지역 출신 출향인 등과의 긴밀한 협업 체계를 구축하여 인적 네트워크를 적극 활용한 점이 성과를 견인하는 핵심적인 역할을 했다.

청도군의 2025년도 주요 공모사업은 ▲청도자연드림파크 조성을 위한 낙후지역발전 전략사업(1925억원) ▲2026년도 지방소멸대응기금(80억원) ▲지역개발지원(지역수요맞춤지원사업)(67억원) ▲농촌공간정비사업(50억원) ▲농업근로자 기숙사 건립지원 사업(24억원) ▲농촌소멸대응 빈집재생지원사업(21억원) 등으로 모두 지역 발전을 위한 핵심 사업들이다.

청도군의 공모사업은 지역 경제 활성화와 지속 가능한 성장 기반을 구축하며, 주민의 생명과 안전을 지키기 위한 재해위험지구 개선사업 등 중요한 사업들을 통해 실질적인 지역 발전을 이끌어낼 것으로 기대된다.

청도군은 지방소멸 대응과 지역 맞춤형 사업을 통해 청도군의 미래 성장 동력을 확보하고, 지역 사회의 지속 가능한 발전을 위한 기틀을 마련하고 있다.

김하수 청도군수는 "청도군은 민선8기 이후 공모사업을 전략적으로 추진하며 예산 확보에 중요한 성과를 거두었다"며 "앞으로도 강력한 협업 체계를 구축하고, 각 부처와의 협력을 통해 청도군의 발전을 위한 예산을 확보하고 지속 가능한 성장을 이루겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>