'미래에셋 DNA' 담은 글로벌 킬러 프로덕트 ETF, 지난해 평균 28% 수익

미래에셋자산운용은 전 세계에서 운용 중인 ETF의 지난해 평균 수익률이 27.9%를 기록했다고 12일 밝혔다.

성과는 한국과 미국 등 전 세계 13개 지역에서 운용 중인 ETF 가운데 상장 후 1년 이상 경과한 605개 상품을 대상으로, 개별 상품의 국가별 통화기준 지난해 1년 수익률(TR)을 평균한 결과다. 같은 기간 S&P500(TR 기준 18.1%), 나스닥100(TR 기준 21.2%)을 모두 웃돌았다. 해당 상품 중 100% 이상 수익률을 기록한 상품은 총 25종으로 집계됐다.

지난해 수익률 상위권에는 금과 은 등 원자재 관련 ETF가 다수 포진됐다. 금 탐사 기업에 투자하는 Global X Gold Explorers(GOEX US)가 186.6%의 수익률로 1위, 은 채굴 기업에 투자하는 Global X Silver Miners UCITS(SILV LN)가 184.9%의 수익률로 2위에 올랐다.

국내 증시의 강세에 힘입어 TIGER ETF의 국내 주식 투자 상품들도 두각을 나타냈다. TIGER K방산&우주를 포함한 9종의 상품이 수익률 100% 이상을 기록하며 우수한 성과를 거뒀다. 국내 대표 지수에 투자하는 TIGER 200도 낮은 보수와 풍부한 유동성을 바탕으로 94.8%를 기록했고, 국내 반도체 ETF 중 가장 순자산이 큰 TIGER 반도체TOP10은 121.1%의 수익률을 올렸다.

우수한 수익률을 바탕으로 자금의 유입이 많이 늘어난 상품도 있었다. Global X Defense Tech(SHLD US)는 지난해 75.2%를 기록하며, 경쟁 상품인 iShares U.S. Aerospace & Defense(ITA US) 수익률 48.7%와 Invesco Aerospace & Defense(PPA US) 37%를 크게 앞섰다.

지난해에만 35억 달러가 순유입되며 순자산 50억 달러를 돌파했다. 글로벌 AI 단일 테마 상품인 Global X Artificial Intelligence & Technology(AIQ US)는 지난해 32.4% 수익률을 올려, 36억 달러 순유입을 기록했다. 홍콩의 대표 인컴형 상품인 Global X HSCEI Covered Call Active(3416 HK)도 18.2%의 수익률을 기록하며 지난해만 20억 달러가 넘는 순유입이 있었다.

미래에셋은 차별화된 '킬러 프로덕트'를 글로벌 투자자들에게 제공하기 위해 글로벌 네트워크를 적극적으로 활용하고 있다. 미래에셋은 지수 개발부터 유동성 공급까지 ETF 비즈니스를 총괄하는 글로벌 ETF 운용 생태계를 구축하고 있다. 미래에셋의 글로벌 다양한 분야의 ETF 전문가들이 협업해 투자자 수요와 산업 성장성을 분석하고, 이를 바탕으로 선제적으로 상품 개발에 나서고 있다. 특정 지역에서 고안한 지수를 다른 지역에서 현지 투자자 성향을 반영해 확장 출시하는 전략도 병행하고 있다.

미래에셋그룹 글로벌 전략가(GSO) 박현주 회장은 지난해 ETF 랠리를 통해 시장을 변화시킬 수 있는 차별화된 상품, 이른바 '킬러 프로덕트(Killer Product)'의 중요성을 강조했다.

미래에셋자산운용은 혁신 상품 개발의 노하우를 통해 새로운 영역을 개척하고 있다. 지난해 AI 운용 기반의 미국 회사채 투자 상품인 Global X Investment Grade Corporate Bond(GXIG)를 선보였다. 또한, 비트코인을 활용한 커버드콜 상품인 Global X Bitcoin Covered Call(BCCC US)을 출시하기도 했다. 미래에셋은 가상자산을 활용해 현물형, 블록체인 테마형, 인컴형 상품 등 총 16종의 상품을 글로벌 투자자들에게 제공하고 있다.

미래에셋자산운용 글로벌경영부문 총괄 대표 김영환 사장은 "미래에셋은 차별화된 상품 제공을 최우선으로 두는 성장 전략을 지속해 왔다"고 말했다. 이어 "이번 성과는 Global X를 비롯해 미래에셋의 글로벌 네트워크를 기반으로 한 상품 경쟁력이 실제 수익률과 자금 유입으로 입증된 사례"라고 소개했다.

김 사장은 "킬러 프로덕트의 발굴을 통해 투자자들에게 차별화된 성과를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.





