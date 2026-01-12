강원-나가노, 한·일 대학생 반도체 인재 교류로 미래산업 협력 강화

2025년 강원 개최 성과 바탕

2026년 1월 나가노현 후속 교류

강원특별자치도(도지사 김진태)는 12일부터 16일까지 일본 나가노현에서 한·일 대학생 반도체 분야 교류 행사를 개최한다.

이번 행사는 2025년 8월 강원에서 열린 한·일 대학생 반도체 교류의 성과를 바탕으로 추진되는 후속 교류로, 양 지역 대학생들이 상호 방문해 교육·연구 및 산업 현장을 직접 체험하는 것이 특징이다.

교류 기간 동안 참가 학생들은 ▲ 신슈대학교 반도체 관련 수업 참여 ▲ 엡손(Epson), 신코전기 등 세계적 반도체 기업 시찰 ▲ 현지 문화 체험 및 네트워킹 프로그램 등에 참여할 예정이다.

도는 이번 교류를 통해 지역 대학의 국제 경쟁력을 강화하고, 강원형 반도체 융합전공과 연계한 글로벌 인재 양성 체계를 한 단계 도약시키는 계기로 삼을 계획이다.

여중협 강원특별자치도 행정부지사는 "이번 교류는 청년과 대학이 중심이 되어 한·일 지방정부가 미래산업을 함께 준비하는 의미 있는 사례"라며 "앞으로도 실질적인 성과로 이어지는 국제 교류를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



