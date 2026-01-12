본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

한병도, 민주당 새 원내수석부대표 재선 천준호 임명

나주석기자

입력2026.01.12 10:26

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

천준호, 이재명 비서실장 등 역임

한병도 더불어민주당 원내대표는 12일 천준호 의원을 원내운영수석부대표로 임명했다.


김현정 민주당 원내대변인은 이날 브리핑을 통해 "신임 원내대표단의 첫 번째 인선을 발표하겠다"며 "원내운영수석으로 천준호 의원을 임명했다"고 밝혔다.

천준호 신임 더불어민주당 원내운영수석부대표 연합뉴스

천준호 신임 더불어민주당 원내운영수석부대표 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

천 신임 원내운영수석부대표는 서울 강북구 재선 의원이다. 과거 이재명 대통령의 당대표 시절 당 전략기획위원장과 대표 비서실장 등을 역임했다.

김 원내대변인은 "이재명 정부와 함께 합을 맞춰 민생 회복과 경제성장, 내란종식과 헌정질서 회복, 또한 6.3 지방선거 압승의 초석을 닦을 전문성과 소통 능력을 갖춘 적임자"라고 소개했다.


후임 인선에 대해서는 추후 발표할 예정이다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만에 95% 제거" 국내서 개발 "물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

"8시15분에 하필 가사도 '폭발'"…에스파 출연 두고 난데없는 음모론

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법

마두로 아들 "부친, '美에 굴복안했다' 메시지 전해"

주민투표 앞둔 캘리포니아 억만장자세…빅테크 갑부들 1000억원대 저지전

中해외여행 늘어나는데 日은 반토막날 듯...韓인기 지속

'강선우 1억 의혹' 김경, 첫 경찰 조사 후 새벽 귀가

새로운 이슈 보기