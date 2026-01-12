한병도, 민주당 새 원내수석부대표 재선 천준호 임명

천준호, 이재명 비서실장 등 역임

한병도 더불어민주당 원내대표는 12일 천준호 의원을 원내운영수석부대표로 임명했다.

김현정 민주당 원내대변인은 이날 브리핑을 통해 "신임 원내대표단의 첫 번째 인선을 발표하겠다"며 "원내운영수석으로 천준호 의원을 임명했다"고 밝혔다.

천 신임 원내운영수석부대표는 서울 강북구 재선 의원이다. 과거 이재명 대통령의 당대표 시절 당 전략기획위원장과 대표 비서실장 등을 역임했다.

김 원내대변인은 "이재명 정부와 함께 합을 맞춰 민생 회복과 경제성장, 내란종식과 헌정질서 회복, 또한 6.3 지방선거 압승의 초석을 닦을 전문성과 소통 능력을 갖춘 적임자"라고 소개했다.

후임 인선에 대해서는 추후 발표할 예정이다.





