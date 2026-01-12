본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

중소기업공제기금, 지자체 이차보전 지원대출 시행

김철현기자

입력2026.01.12 12:00

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대출이자 최대 3% 감면
중소기업 금융부담 완화

중소기업중앙회는 전국 광역지자체 및 기초지자체(고양, 춘천, 원주, 천안, 포천)와 이차보전 지원 협약을 체결해 내수 부진 등으로 어려움을 겪고 있는 중소기업과 소상공인을 대상으로 이차보전 대출을 시행한다고 12일 밝혔다.


지자체 이차보전 지원 대출은 중소기업공제기금 가입 업체가 대출을 신청하는 경우 지자체가 연 1~3%의 대출이자를 지원하는 사업으로 지난해에는 3100개 업체가 2540억원의 지자체 이차보전 지원 대출을 이용해 약 24억원의 이자를 지원받았다.

중소기업공제기금, 지자체 이차보전 지원대출 시행
AD
원본보기 아이콘

올해는 24억원의 예산을 확보해 1월부터 시행(서울 소재 가입 업체는 2월 중 시행)하고 있으며, 더 많은 가입 업체가 지원받을 수 있도록 지자체와 간담회 등을 통해 지속적으로 확대해 갈 예정이다.

중소기업공제기금은 '중소기업협동조합법'에 따라 1984년 도입된 중소기업 상호부조 공제제도로, 중소기업 및 소상공인의 도산 방지와 경영안정을 목적으로 중소기업자들이 납부한 공제부금 등으로 대출을 지원하고 있다.


가입자는 신용등급에 따라 부금 잔액의 최대 3배까지 평균 5.6%의 금리로 신용대출(운영자금대출)을 이용할 수 있다. 지자체에서 최대 3%까지 이차보전 지원을 하는 경우 최저 2.6%까지 금리 부담이 낮아진다. 현재 전국 약 1만7500여개의 중소기업·소상공인이 가입 중이며 해마다 대출 지원을 확대해 지난해 한 해 동안 약 7442억원을 지원했다.


이창호 중소기업중앙회 공제사업단장은 "장기적인 내수 부진으로 어려움을 겪고 있는 중소기업 및 소상공인에게 실질적인 금융지원을 제공할 수 있도록 제도를 적극적으로 개선해 갈 예정"이라며 "정부 및 지자체의 이차보전 지원 확대를 위한 건의 활동도 지속해 나가겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만에 95% 제거" 국내서 개발 "물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

"8시15분에 하필 가사도 '폭발'"…에스파 출연 두고 난데없는 음모론

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법

마두로 아들 "부친, '美에 굴복안했다' 메시지 전해"

주민투표 앞둔 캘리포니아 억만장자세…빅테크 갑부들 1000억원대 저지전

中해외여행 늘어나는데 日은 반토막날 듯...韓인기 지속

'강선우 1억 의혹' 김경, 첫 경찰 조사 후 새벽 귀가

새로운 이슈 보기