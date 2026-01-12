하이원리조트, 스프링 시즌패스 출시…22만원에 무제한 질주

하이원스키장, 스프링 시즌패스 판매 시작

스키 마니아들을 위한 막판 스퍼트

12일부터 폐장일까지 무제한 질주

강원랜드가 운영하는 하이원리조트(대표이사 직무대행 최철규)가 12일부터 스키장 폐장일까지 사용할 수 있는 '하이원 스프링 시즌패스'를 판매한다.

스키장에서 스키와 보드를 즐기고 있는 사람들. 하이원리조트 제공

이번 '스프링 시즌패스'는 늦겨울부터 초봄까지 이어지는 하이원 스키장을 합리적인 가격으로 즐기고 싶은 스키어와 보더들을 위해 기획됐다.

스프링 시즌패스 판매 가격은 22만원이며, 소셜커머스 및 온라인 사이트에서 구입 가능하다. 30일부터는 하이원리조트 밸리 스키하우스 내 시즌패스 데스크에서 현장 구입도 가능하다.

하이원리조트는 이번 '하이원 스프링 시즌패스'를 구입한 고객에게 ▲리프트 35% ▲장비렌탈 50% ▲워터월드 40% ▲직영 식음료 영업장 10% 할인을 제공하며, 콘도 객실 할인도 제공한다.

스키장 전경. 하이원리조트 제공

하이원 스프링 패스 이용 기간은 12일부터 25/26시즌 스키장 폐장일까지다. 폐장일은 기상 상황에 따라 변동될 수 있으며, 자세한 일정은 하이원리조트 홈페이지에 공지할 예정이다.

이민호 강원랜드 관광마케팅본부장 직무대행은 "겨울의 끝자락을 붙잡고 싶은 고객들이 비용 부담 없이 하이원의 명품 설질을 만끽할 수 있도록 구성했다"며 "은빛 설원에서의 질주부터 따뜻한 워터월드 휴식까지, 하이원에서만 가능한 시즌 피날레 혜택을 놓치지 마시길 바란다"고 전했다.





