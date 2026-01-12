본문 바로가기
[포토] 코스피, '사상 최고치 재경신'

강진형기자

입력2026.01.12 09:59

[포토] 코스피, '사상 최고치 재경신'
코스피 지수가 전 거래일 대비 53.57포인트 상승한 4639.89로 시작하며 사상 최고치를 재경신한 12일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 전광판에 국내증시 현황이 표시돼 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

