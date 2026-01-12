한미약품·한국페링제약, 야간뇨 치료제 공동 판매 계약 체결

'미니린·녹더나' 병·의원 공급 개시

박재현 한미약품 대표(오른쪽)와 김민정 한국페링제약 대표가 지난 7일 서울 송파구 한미약품 본사에서 공동 판매 협약을 체결하고 기념사진을 찍고 있다. 한미약품 AD 원본보기 아이콘

이번 계약에 따라 미니린·녹더나의 국내 공급 유통은 한미약품이 전량 담당한다. 영업·마케팅은 한국페링제약이 종합병원을, 한미약품이 병·의원을 중심으로 각각 맡아 진행할 예정이다.

미니린은 항이뇨호르몬인 바소프레신을 기반으로 한 합성 유사체인 데스모프레신 성분으로, 야간 요량을 감소시키는 항이뇨 작용을 통해 야간뇨 증상을 개선한다. 소아(5세 이상) 일차성 야뇨증의 표준 치료제로 널리 사용되고 있으며, 성인 야간뇨 원인 중 약 88%를 차지하고 야간에 소변을 과잉 생산하는 '야간다뇨'와 관련이 있는 야간뇨 증상 치료에 효과적이다.

녹더나는 미니린의 저용량 제형으로 개발된 성인 야간뇨 증상 치료제다. 65세 이상 고령층에서 상대적으로 우려가 컸던 저나트륨혈증 위험을 낮춘 제품이다. 또한, 설하정 제형으로 복약 편의성과 생체 이용률을 높였다는 점도 장점으로 꼽힌다.

박재현 한미약품 대표는 "이번 한국페링제약과의 파트너십을 통해 임상적으로 검증된 야간뇨 증상 치료제를 국내 환자들에게 안정적으로 공급할 수 있게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다"며 "한미약품이 보유한 폭넓은 영업·마케팅 역량과 현장 전문성을 바탕으로 의료진과의 긴밀한 협력을 강화하고 더 많은 환자가 미니린과 녹더나의 치료적 가치를 경험할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





