'2026년 대전시 기능경기대회' 원서 접수

7개 분과 51개 직종 경기...직종별 1~3위 입상자 대전시 대표 자격 부여



오는 23일까지 접수

대전시가 '2026년도 대전광역시 기능경기대회' 참가자를 오는 23일까지 모집한다.

참가 대상은 2026년 1월 23일 기준 6개월 이상 대전시에 거주한 개인 또는 대전시 소재 단체 소속이면 연령 제한 없이 누구나 참가할 수 있다. 다만 국제기능올림픽대회 입상자 및 지난 전국기능경기대회 상위 입상자 등은 제외된다.

참가 신청은 마이스터넷 홈페이지를 통해 가능하며, 추천서 등 추가 서류는 참가원서 접수 시 온라인으로 제출하면 된다.

이번 대회는 대전시가 주최하고 대전시 기능경기위원회(한국산업인력공단 대전지역본부)가 주관하며, 오는 4월 6일부터 4월 10일까지 5일간 개최될 예정이다.

이번 대회는 7개 분과 51개 직종으로 직종별 1~3위 입상자에게는 상장과 메달 및 상금이 지급되며 오는 8월 인천광역시에서 개최되는 제61회 전국기능경기대회에 대전시 대표선수로 참가할 수 있는 자격이 부여된다.

아울러 해당 직종 국가기술자격 기능사 시험 면제 및 산업기사 필기시험 응시 자격의 특전도 함께 주어진다.

특히, 2026년 대회는 '모바일 앱 개발'과 같은 신규 시범 직종 도입으로 변화하는 산업환경 대응을 위한 기능 인재 육성에도 문을 열어놨다.

기타 자세한 사항은 한국산업인력공단 대전지역본부 직업능력개발부로 문의하면 된다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



