깨끗한나라, 도심 정원문화 활성화 공로 서울시 표창

'깨끗한정원' 전국 3곳에 조성

깨끗한나라는 서울시 발전과 정원문화 활성화에 기여한 공로를 인정받아 서울시 표창을 받았다고 12일 밝혔다.

깨끗한나라가 조성한 반려동물과 함께하는 정원 '포포랜드'.

깨끗한나라는 서울 도심 내 유휴 공간과 공공장소를 활용해 생활밀착형 정원을 조성하고, 시민들의 녹지 접근성을 확대해 지역사회 환경 가치 증진에 기여한 점을 높이 평가받았다.

깨끗한나라는 '건강하고 깨끗한 세상을 위한 선순환'이라는 가치를 바탕으로 대표 사회공헌 캠페인 '클린 사이클'을 추진하며 ESG 활동을 꾸준히 펼쳐왔다. 그 일환으로 운영 중인 장기 녹지 조성 프로젝트 '깨끗한정원'은 현재까지 경기도 화성 발안천, 조선왕릉 의릉, 청주 오송호수공원 등 총 세 곳에 조성됐다.

특히 지난해에는 서울시와 협력해 네 번째 깨끗한정원인 '포포랜드'를 서울국제정원박람회 기업 정원 부문에 선보이며 서울 시민들의 큰 호응을 얻었다. 깨끗한나라의 반려동물 전문 브랜드 '포포몽'에서 이름을 딴 포포랜드는 반려동물과 반려인이 함께하는 건강한 일상을 응원하는 취지로 기획된 참여형 정원이다.

포포랜드는 지난해 3월부터 5월까지 약 두 달간 약 400㎡(121평) 규모로 조성됐으며, '자연 속에서 남기는 행복한 발자국'을 주제로 디자인됐다. 곡선형 산책로와 얕은 언덕(마운딩 지형)을 중심으로 설계하고, 반려동물이 선호하는 색감과 부드러운 질감의 관목을 식재해 반려동물과 반려인이 모두 편안함과 즐거움을 느낄 수 있도록 했다.

깨끗한나라 관계자는 "이번 수상은 깨끗한나라가 지속해 온 사회적 책임과 ESG 활동의 성과를 공식적으로 인정받은 뜻깊은 결과"라며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회에 긍정적인 변화를 확산시키고, 건강하고 깨끗한 세상 조성에 적극적으로 기여할 것"이라고 말했다.





이서희 기자



