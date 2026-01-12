코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신

코스피 4652.54까지 상승

코스닥은 강보합권

개인 홀로 순매수…外人·기관은 매도

12일 코스피가 상승출발하면서 장중 4650선을 넘으며 사상 최고치를 경신했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 1.17% 오른 4639.89로 정규장 거래를 시작했다. 개장 직후에는 4652.54까지 오르면서 사상 최고치 기록을 세웠다.

외국인과 기관은 각각 4906억원, 348억원을 순매도했지만 개인은 5171억원을 순매수하며 지수를 끌어올렸다.

거의 모든 업종이 상승세다. 건설 업종의 상승 폭이 4.94%로 가장 컸다. 이어 운송·창고(3.92%), 기계·장비(2.81%), 전기·가스(2.35%), 증권(2.34%), 금속(2.33%) 등 2% 이상 오른 업종도 다수였다. 섬유·의류(-0.56%), 통신(-0.48%), 유통(-0.42%) 등 일부 업종만 하락했다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 상승세다. 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 88,700 전일대비 4,500 등락률 +5.34% 거래량 6,144,130 전일가 84,200 2026.01.12 09:57 기준 관련기사 반도체 이익 사이클 힘받는다…코스피 상단 추가로 열릴까반도체 성장 모멘텀…코스피 추가 상승 기대감 확대지정학 리스크 부각…방산 업종에 쏠린 눈 전 종목 시세 보기 close 가 4.2%로 가장 가파르게 오르고 있다. 이어 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 377,000 전일대비 14,000 등락률 +3.86% 거래량 157,670 전일가 363,000 2026.01.12 09:57 기준 관련기사 삼성바이오, 시총 3위 탈환…연초부터 시총 경쟁 재점화LG에너지솔루션, 2025년 4분기 '적자'…'ESS 전환' 시험대(종합)LG에너지솔루션, 2025년 4분기 영업손실 1220억원 전 종목 시세 보기 close (2.7%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 373,500 전일대비 7,500 등락률 +2.05% 거래량 1,178,579 전일가 366,000 2026.01.12 09:57 기준 관련기사 반도체 이익 사이클 힘받는다…코스피 상단 추가로 열릴까멀찍이 멈춰 "뭐지" 했는데 '갑툭튀' 행인 등장…'정교함 끝판' 현대차 로보택시[CES 2026]"대형 전기 패밀리카 시대 연다"…현대차 '더 뉴 스타리아 EV' 첫 공개 전 종목 시세 보기 close (2.6%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,878,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 19,287 전일가 1,878,000 2026.01.12 09:57 기준 관련기사 삼성바이오, 시총 3위 탈환…연초부터 시총 경쟁 재점화삼성바이오로직스, 영업익 2조시대 여나4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감 전 종목 시세 보기 close (1.2%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 141,100 전일대비 2,100 등락률 +1.51% 거래량 8,701,119 전일가 139,000 2026.01.12 09:57 기준 관련기사 [특징주]저스템, 삼성전자 추가 수주 소식에 '上' 반도체 이익 사이클 힘받는다…코스피 상단 추가로 열릴까6거래일 연속 상승…코스피 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (0.4%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 759,000 전일대비 15,000 등락률 +2.02% 거래량 1,070,146 전일가 744,000 2026.01.12 09:57 기준 관련기사 반도체 이익 사이클 힘받는다…코스피 상단 추가로 열릴까6거래일 연속 상승…코스피 사상 최고치 경신급등하는 구리 가격에 올라타볼까? 투자금이 더 필요하다면 전 종목 시세 보기 close (0.4%), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 435,000 전일대비 4,500 등락률 +1.05% 거래량 80,228 전일가 430,500 2026.01.12 09:57 기준 관련기사 삼성바이오, 시총 3위 탈환…연초부터 시총 경쟁 재점화[신년사]김정규 SK스퀘어 사장 "AI가 성장 열쇠…도태되면 생존 걱정"껍데기는 10만원 알맹이는 1000만원?…한미반도체, 환산주가가 뭐길래 전 종목 시세 보기 close (0.4%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 608,000 전일대비 1,000 등락률 -0.16% 거래량 107,373 전일가 609,000 2026.01.12 09:57 기준 관련기사 삼성바이오, 시총 3위 탈환…연초부터 시총 경쟁 재점화美조선소 늘리고 로봇 도입… 한화 '마스가 선봉'한화, 마스가 선봉에 선다…美 조선소 추가인수·로봇 도입 전 종목 시세 보기 close (-0.6%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,219,000 전일대비 5,000 등락률 +0.41% 거래량 95,956 전일가 1,214,000 2026.01.12 09:57 기준 관련기사 [클릭 e종목]"한화에어로, 차세대발사체 개발 성과에 달렸다"삼성바이오, 시총 3위 탈환…연초부터 시총 경쟁 재점화6거래일 연속 상승…코스피 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (-0.4%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 130,600 전일대비 2,600 등락률 -1.95% 거래량 747,840 전일가 133,200 2026.01.12 09:57 기준 관련기사 멀찍이 멈춰 "뭐지" 했는데 '갑툭튀' 행인 등장…'정교함 끝판' 현대차 로보택시[CES 2026]"유럽 공략 선봉선다"…기아 'EV2' 세계 첫 공개현대차·기아, 올해 친환경차 50만대 시대 연다…"정의선 전동화 비전 결실" 전 종목 시세 보기 close (-0.4%) 등은 쉬어가는 분위기다.

코스닥은 같은 기간 0.06% 오른 948.48로 개장했다. 장 초반 하락 전환하기도 했으나 이내 반등하며 950선에 머무르고 있다.

역시 개인 홀로 572억원어치를 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 329억원, 150억원을 순매도했다.

코스닥 시장에서도 대부분 업종이 상승세다. 비금속 업종의 상승 폭이 4.01%로 가장 두드러졌다. 이어 금융(2.68%), 운송장비·부품(2.25%), 전기·전자(2.00%), 금속(1.96%), 의료·정밀기기(1.27%), 제조(1.00%) 등 1% 넘게 오른 업종도 여럿이었다. 일반서비스(-1.33%) 등 소수 업종만 하락세다.

시총 상위 10위 종목에서는 HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 54,000 전일대비 3,400 등락률 +6.72% 거래량 403,907 전일가 50,600 2026.01.12 09:57 기준 관련기사 4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락HLB그룹, 연초부터 빅이벤트 이어진다 전 종목 시세 보기 close (5.7%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 92,600 전일대비 4,600 등락률 +5.23% 거래량 1,261,312 전일가 88,000 2026.01.12 09:57 기준 관련기사 삼전·하이닉스 약세…4520선으로 내려온 코스피기회가 왔다면 투자금부터 준비해야...4배 투자금을 연 4%대 금리로'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착 전 종목 시세 보기 close (5.5%) 등의 상승 폭이 두드러졌다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 148,200 전일대비 6,300 등락률 +4.44% 거래량 241,072 전일가 141,900 2026.01.12 09:57 기준 관련기사 삼전·하이닉스 약세…4520선으로 내려온 코스피'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합 전 종목 시세 보기 close (3.3%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 267,500 전일대비 21,000 등락률 +8.52% 거래량 320,040 전일가 246,500 2026.01.12 09:57 기준 관련기사 4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착 전 종목 시세 보기 close (3.0%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 205,500 전일대비 1,000 등락률 +0.49% 거래량 209,831 전일가 204,500 2026.01.12 09:57 기준 관련기사 6거래일 연속 상승…코스피 사상 최고치 경신삼전·하이닉스 약세…4520선으로 내려온 코스피투자금 넉넉해야 기회도 살린다...4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로 전 종목 시세 보기 close (0.2%) 등의 순서였다. 반면 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 489,500 전일대비 21,500 등락률 -4.21% 거래량 293,948 전일가 511,000 2026.01.12 09:57 기준 관련기사 6거래일 연속 상승…코스피 사상 최고치 경신삼전·하이닉스 약세…4520선으로 내려온 코스피4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감 전 종목 시세 보기 close (-3.7%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 259,000 전일대비 7,000 등락률 -2.63% 거래량 46,862 전일가 266,000 2026.01.12 09:57 기준 관련기사 6거래일 연속 상승…코스피 사상 최고치 경신4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락 전 종목 시세 보기 close (-2.6%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 181,700 전일대비 100 등락률 -0.06% 거래량 97,708 전일가 181,800 2026.01.12 09:57 기준 관련기사 4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착 전 종목 시세 보기 close (-0.5%) 등은 내렸다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



