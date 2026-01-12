본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

"풍력으로 선박 운행"…HMM, '윙세일' 국내 첫 도입

우수연기자

입력2026.01.12 09:23

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최대 20% 연료 절감 효과 기대

HMM이 바람의 힘을 이용해 선박의 추진력을 얻는 친환경 운항 설비 '윙세일(Wing Sail)'을 국내 최초로 도입했다고 12일 밝혔다.


HMM은 5만t급 중형 유조선(MR탱커) '오리엔탈 아쿠아마린'호에 HD한국조선해양이 개발한 윙세일을 설치해 지난 5일 운항을 시작했다.

윙세일은 높이 30m, 폭 10m의 날개를 설치해 항공기처럼 양력을 만들어내는 풍력보조추진장치다. 갑판에 화물을 적재하지 않는 선박에 적합해 벌크선, 유조선 위주로 도입이 확산되는 추세다.


윙세일 등은 운항 조건에 따라 최대 5~20%의 연료 절감 효과를 기대할 수 있다. 연료를 절감하면 탄소배출이 저감되기 때문에, 탄소집약도, 온실가스연료집약도, 유럽해상연료규제등 갈수록 복잡해지고 다양해지는 친환경 규제 대응에도 효과적이다.


HMM은 향후 2년간 실제 운항 데이터를 기반으로 윙세일의 효과를 검증하고, 결과에 따라 HMM의 벌크선대 전체로 도입을 확대한다는 방침이다.

HMM 관계자는 "컨테이너선대에 이어, 벌크선대에도 효과적인 친환경 설비를 도입했다"며 "선대의 양적 성장과 동시에 질적 성장을 이루기 위해 다방면으로 노력할 것"이라고 밝혔다.


윙세일을 설치한 HMM의 5만t급 중형 유조선 오리엔탈 아쿠아마린호. HMM 제공

윙세일을 설치한 HMM의 5만t급 중형 유조선 오리엔탈 아쿠아마린호. HMM 제공

AD
원본보기 아이콘




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만에 95% 제거" 국내서 개발 "물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

새해가 와도 꿈쩍 않는 흡연자…금연 다짐, 20년 새 최저 수준

NYT의 세계 추천 여행지 선정…'한국판 산티아고' 이곳은

北선물 풍산개 곰이 있는 곳…'판다 오나?' 광주시 우치동물원 점검

"모수, 이런 티켓 발행 안 해요" 안성재 셰프, SNS에 직접 올린 글

씨 마른 전세…은행 전세대출도 역대급 감소

中해외여행 늘어나는데 日은 반토막날 듯...韓인기 지속

새로운 이슈 보기