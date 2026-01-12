"현대카드 쓰면 GS칼텍스 최저가 혜택…업계 최초"

업계 첫 '유가 정보 연동' 최저가 적용 할인

현대카드는 GS칼텍스와 손잡고 최저가 보장 할인 혜택을 담은 '에너지플러스 현대카드'를 선보인다고 12일 밝혔다. 주유 시 인근 지역 내 가장 저렴한 유가를 적용한 카드를 업계에서 처음으로 만든 것이다.

양사는 운전자는 거리가 멀어도 저렴하게 주유할 수 있는 단골 주유소에 가거나 이동 중 유가가 저렴한 주유소를 검색해 찾아간다는 사실을 알게 됐다. 할인·적립 등 기본 혜택만 담은 기존 주유카드로 주유비 절감에 대한 운전자의 근본적 수요를 해결하기엔 역부족이라고 판단했다.

신제품의 최저가 보장 할인 혜택은 이 같은 회원 불편을 해결하는 신개념 혜택이다. 전국 어느 GS칼텍스 주유소에서 주유하든 인근 지역 내 최저 유가를 적용 받을 수 있다.

최저가는 주유 당일 반경 5㎞ 내 국내 4대 정유사(GS칼텍스·SK에너지·에쓰오일·HD현대오일뱅크) 및 알뜰주유소의 각 주유소에서 판매 중인 동일 유종 간 가격 비교를 통해 결정된다. 최저가 정보는 한국석유공사 유가 정보 포털 '오피넷'과 연동해 제공받는다.

GS칼텍스 주유 간편 결제 서비스 에너지플러스 애플리케이션의 바로주유 서비스를 이용하면 결제금액의 5%를 추가로 깎아준다. 주차를 포함해 세차·정비 등 차량 유지 관리 영역에서도 결제액의 5%를 인하한다.

에너지플러스 현대카드 연회비는 1만원이다. 발급 즉시 에너지플러스 앱에 등록해 사용 가능하다.

현대카드 관계자는 "카드업계 최초로 선보이는 최저가 보장 할인 혜택은 주유 카드의 패러다임을 완전히 뒤바꾸는 혁신적 혜택"이라며 "양사는 에너지플러스 현대카드로 고객의 더 편리한 주유 라이프를 만들기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

한편 에너지플러스 앱 바로주유 서비스는 주유 주문과 결제, 포인트 적립까지 한 번에 실행할 수 있는 간편 주유 서비스다. 현재 전국 GS칼텍스 주유소 약 2000곳 중 1600여곳에서 바로주유 서비스를 이용할 수 있다. 매년 이용가능 주유소가 늘고 있다.

에너지플러스 현대카드에 대한 자세한 사항은 현대카드 홈페이지 및 GS칼텍스 에너지플러스 앱에서 확인할 수 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>