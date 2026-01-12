국립중앙도서관, 국가서지 3000만 건 민간에 개방

데이터 개방 단계적 확대

국립중앙도서관이 그동안 전문가 중심으로 활용되던 국가서지 데이터를 일반 국민과 민간기업까지 폭넓게 활용할 수 있도록 개방한다.

국립중앙도서관은 행정안전부가 주관하는 '2025년 국가중점데이터 개방 지원사업'을 통해 국가서지 Linked Open Data(LOD) 기반의 OpenAPI 서비스를 개발하고, 해당 데이터를 공공데이터포털을 통해 제공한다고 12일 밝혔다.

국가서지는 국내에서 생산·유통되는 출판물과 각종 지식정보자원을 체계적으로 구축한 데이터로, 이번에 개방되는 국가서지 OpenAPI는 다양한 이용자의 수요를 고려해 총 5종의 데이터를 제공한다. 구체적으로는 단행본·연속간행물·온라인 자료 등의 서지정보, 개인 및 단체 저자에 관한 저자정보, 국립중앙도서관 주제명표목표(NLSH)를 기반으로 한 주제정보, 전국 도서관 관련 도서관 정보, 국내외 서지·저자·주제 데이터 간 연계를 지원하는 인터링킹 정보 등이다.

국립중앙도서관은 기존에도 국가서지 LOD를 제공해 왔으나, 전문적인 질의언어인 SPARQL 사용이 필요해 일반 이용자가 접근하기에는 한계가 있었다. 이번에 새롭게 선보인 국가서지 OpenAPI는 이러한 기술적 장벽을 낮춰, 전문 지식이 없어도 손쉽게 국가서지 데이터를 활용할 수 있도록 한 것이 특징이다. 특히 응답 데이터는 XML과 JSON 등 구조화된 형식으로 제공돼 다양한 서비스와 연구, 산업 분야에서의 활용 가능성을 높였다.

이번에 개방된 데이터 규모는 약 3000만 건에 달한다. 국립중앙도서관은 앞으로도 국가서지 데이터의 지속적인 현행화와 품질 개선을 추진하는 한편, 인공지능(AI) 학습과 지능형 서비스 활용을 고려한 데이터 개방을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

이현주 디지털정보기획과장은 "이번 국가서지 OpenAPI 개방은 공공데이터의 실질적인 활용을 확대하는 중요한 기반을 마련한 것"이라며 "국민 누구나 국가지식정보를 자유롭게 활용할 수 있는 데이터 생태계를 지속적으로 조성해 나가겠다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



