본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

용인시, 공공분야 청년인턴 19~23일 모집

정두환기자

입력2026.01.12 08:49

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

42명 규모…공공기관 행정·사무 보조 등 담당

경기도 용인시는 시청 등 공공기관에서 근무하며 업무 역량을 높이기 위한 청년인턴 42명을 오는 19~23일 모집한다.

용인시, 공공분야 청년인턴 19~23일 모집
AD
원본보기 아이콘

지원 대상은 공고일 기준 용인에 주소를 둔 18~39세의 미취업 청년이다.


청년인턴으로 선발되면 3월부터 10월까지 8개월간 시청 등 행정기관이나 시 산하·협력기관 등에서 행정·복지·홍보 등의 사무보조 업무를 맡는다.

청년인턴은 하루 8시간씩 주 40시간 근무하며, 시급은 올해 용인시 생활임금인 1만1930원이 적용된다.


시는 청년들이 근무 중에도 구직활동에 전념할 수 있도록 채용이나 취업 관련 시험(면접 포함)에 응시하거나 일자리박람회 등에 참여하면 최대 64시간(8일)까지 근무시간으로 인정해 준다.


희망자는 경기도일자리재단 통합접수시스템 '잡아바어플라이'로 온라인 신청할 수 있다. 시는 서류와 면접 심사를 거쳐 최종합격자를 선발한다. 자세한 내용은 시 홈페이지의 고시·공고를 참고하거나 청년정책과 청년일자리팀으로 문의하면 된다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만에 95% 제거" 국내서 개발 "물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

새해가 와도 꿈쩍 않는 흡연자…금연 다짐, 20년 새 최저 수준

NYT의 세계 추천 여행지 선정…'한국판 산티아고' 이곳은

北선물 풍산개 곰이 있는 곳…'판다 오나?' 광주시 우치동물원 점검

"모수, 이런 티켓 발행 안 해요" 안성재 셰프, SNS에 직접 올린 글

씨 마른 전세…은행 전세대출도 역대급 감소

中해외여행 늘어나는데 日은 반토막날 듯...韓인기 지속

새로운 이슈 보기