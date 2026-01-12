본문 바로가기
용인시, 용인그린대학·대학원 교육생 30일까지 모집

정두환기자

입력2026.01.12 08:43

원예과·그린농업과·생활농업과 등 100명

경기도 용인시는 올해 용인그린대학 제20기 및 대학원 제11기 교육생 100명을 오는 30일까지 모집한다.

용인시, 용인그린대학·대학원 교육생 30일까지 모집
용인그린대학은 시가 경쟁력 있는 농업인을 육성하고, 시민의 전원생활과 귀농·귀촌 희망자의 안정적인 정착을 돕기 위해 2006년부터 용인그린대학과 대학원을 운영하고 있다.


과별 모집 인원은 ▲원예과 30명 ▲그린농업과 35명 ▲생활농업과 35명 등이다. 교육은 3월부터 11월까지 주 1회 4시간씩 총 27주 과정이다. 교육은 이론과 실습은 물론 텃밭 운영과 과제 학습, 현장 견학 등 다양한 방법으로 진행된다.

농업에 관심 있는 시민이라면 누구나 신청할 수 있다. 단 대학원은 그린대학 졸업생만 신청할 수 있다. 희망자는 시 농업기술센터 자원육성과를 방문하거나 전자우편으로 신청서를 제출하면 된다. 자세한 내용은 용인시 농업기술센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.


시 관계자는 "농업 분야에서도 전문성을 갖춘 인재를 양성하고 농업에 관심 있는 시민이 영농 정착할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
