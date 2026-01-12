케이뱅크 '궁금한 적금' 100만좌 돌파

케이뱅크는 '궁금한 적금'이 출시 1년여 만에 누적 개설 계좌 수 100만좌를 돌파했다고 12일 밝혔다.

'궁금한 적금'은 한 달 만기 적금으로 매일 입금할 때마다 랜덤 금리가 적립되고 만기 시에 누적된 금리가 적용된다. 시작 기본 금리는 연 0.7%로 31일 동안 빠짐없이 입금할 경우 최고 연 6.7%를 받을 수 있다.

시즌별로 평균 개설 계좌 수는 20만좌를 넘었고, 그 결과 출시 1년여 만에 100만좌를 돌파했다. 출시 이후 총 5번의 시즌을 거친 궁금한 적금은 시즌별 평균 재가입률이 80%에 달한다.

출시 초기에는 귀여운 캐릭터로 20~30대 고객의 비중이 높았으나 점차 '습관형 상품'으로 인식되면서 가입 연령대가 다양해졌다. 현재 누적 가입 고객의 60%가 40~50대이다.

시즌에 따라 새로운 캐릭터와 협업하는 것도 인기 요인이다. 현재는 일러스트 작가 수키도키와 협업한 시즌 5를 운영 중이다. 매일 입금할 때마다 '쥐순이와 친구들'의 일러스트를 만날 수 있다. 이번 시즌부터는 이미지를 저장하는 기능을 추가해 일러스트를 소장하고 사회관계망서비스(SNS)에 올리거나 공유할 수 있다.

케이뱅크 관계자는 "앞으로도 고객에 다양한 상품과 서비스로 새로운 금융 경험을 제공하겠다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



