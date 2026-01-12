[오늘의신상]'늦잠 가능 패키지'…"모닝콜 없는 동남아 여행"

'오전 자유+오후 핵심 관광' 균형 일정으로 만족도 강화

태국·라오스·베트남 3개 카테고리 운영

모두투어는 태국·라오스·베트남 등 동남아 인기 여행지에서 오전 일정을 자유시간 중심으로 구성한 '늦잠 가능 패키지' 기획전을 출시했다고 12일 밝혔다.

이번 기획전은 모두투어 자체 고객 만족도 조사 결과와 최근 시장 트렌드를 반영해 오전에는 고객 취향에 따라 자유롭게 시간을 보내고 오후에는 핵심 관광을 즐길 수 있도록 일정을 재구성했다. 휴식과 관광의 균형을 강화해 여행의 피로도는 낮추고 체감 만족도는 한층 높인 것이 특징이다.

기획전은 태국(방콕·푸껫·치앙마이), 라오스, 베트남(다낭·나트랑·하노이·푸꾸옥) 등 3개 카테고리로 운영되며, 주요 인기 노선을 중심으로 상품을 선보인다. 아울러 모두투어는 대표 프리미엄 브랜드 '모두시그니처'와 소규모 그룹 전용 상품 '우리끼리'를 비롯해 다양한 상품 라인업을 함께 선보이며, 프리미엄부터 프라이빗까지 한 번에 비교·선택할 수 있도록 선택 폭을 한층 넓혔다.

특히 오전 자유시간에는 호텔 부대시설을 여유롭게 즐길 수 있도록 숙박 만족도가 높은 호텔을 엄선해 구성했다. 또한 부산·청주·대구 등 지방 출발 상품을 확대해 지역 고객의 선택 편의성을 높였으며, 기획전 전용 특전으로 최대 10만 원 즉시 할인 혜택을 제공한다.

대표 상품인 '[늦잠 가능 패키지] 푸꾸옥 5일'은 출시 이후 기획전 예약 비중 36%로 1위를 기록한 상품으로, 월드체인 5성급 풀만 푸꾸옥 비치 리조트에 투숙하며 모닝콜 없는 여유로운 오전을 즐길 수 있는 일정 구성이 특징이다. 푸꾸옥 최대 규모의 수영장을 보유한 리조트에서 휴식을 즐길 수 있으며, 푸꾸옥 필수 3대 야경 투어(그랜드월드·선셋타운·즈엉동 야시장)와 함께 '키스 오브 더 씨' 티켓, 키스브릿지 투어가 포함돼 야간 콘텐츠까지 알차게 구성했다. 또한 전신 마사지와 4대 특식 등 휴양 만족도를 높이는 혜택도 담았다.

모두투어 관계자는 "이번 기획전은 자체 고객 만족도 조사로 확인된 '여유 있는 일정'에 대한 고객 니즈를 바탕으로 새롭게 기획한 신상품"이라며 "앞으로도 고객의 다양한 취향과 라이프스타일을 세심하게 반영해 모두투어만의 차별화된 상품을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



