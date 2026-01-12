무신사, e스포츠 명문 '젠지'와 파트너십…스포츠 비즈니스 확장

올해부터 공식 후원사로 활동

경기 중 착용하는 공식 유니폼 디자인·생산

무신사는 e스포츠 기업 '젠지 이스포츠'(젠지)와 손잡고 공식 유니폼 발매 등 후원에 나선다고 12일 밝혔다.

무신사는 이날 젠지와의 파트너십 체결을 발표하고 올해부터 공식 후원사로 활동할 예정이라고 발표했다.

무신사와 공식 파트너십을 체결한 '젠지 이스포츠' 구단 소속 선수들. 무신사 제공

젠지는 지난해 LCK(리그 오브 레전드 챔피언스 코리아) 통합 시즌 챔피언이자 MSI(Mid-Season Invitational) 2년 연속 우승, 2025 EWC(Esports World Cup) 우승 등의 성적을 거둔 글로벌 대표 e스포츠 구단이다.

무신사는 젠지와의 협력이 기업 브랜딩 제고에 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 올해 젠지의 '리그 오브 레전드' 팀과 '발로란트' 팀 등 구단에 소속된 전체 프로팀을 후원하며 선수단의 경기력 향상을 위한 공식 유니폼과 기타 패션잡화를 지원할 계획이다.

특히 올해 시즌 젠지 소속 선수들이 경기 중에 착용할 공식 유니폼을 직접 디자인하고 생산한다. 공식 유니폼은 젠지의 브랜드 컬러인 블랙과 골드를 중심으로 브랜드 아이덴티티를 강화했다. 새롭게 선보이는 골드 컬러와 젠지의 상징인 '호랑이의 눈'을 형상화한 디자인 요소를 핵심으로 담아냈다.

무신사는 오는 26일 한정 상품 발매 서비스 '무신사 드롭(Drop)'을 통해 2026시즌 젠지 공식 저지·재킷을 비롯해 5월 서머 유니폼, 9월 월즈 저지·재킷 등을 단독 발매할 예정이다. 또 무신사에 입점한 파트너 브랜드 중 패션, 뷰티, 라이프스타일 등 분야별 대표 브랜드와 협업한 한정판 상품도 기획할 방침이다.

무신사는 이번 젠지와의 파트너십을 시작으로 스포츠 비즈니스 영역을 확장한다. 기존 유니폼, 굿즈 등의 유통 플랫폼을 넘어 다양한 프로 스포츠 종목의 의류 및 용품 스폰서인 공식 킷 서플라이어(Kit Supplier)와 상품 기획과 유통 협력 파트너로 입지를 다지겠다는 전략이다.

무신사 관계자는 "세계 최고의 e스포츠 구단 중 하나인 젠지와 함께 국내 대표 패션 기업으로서 무신사가 상품 유통과 기획, 마케팅 등의 다양한 부문에서 협력할 수 있게 돼 기쁘다"며 "이번 파트너십은 무신사가 향후 다양한 프로 스포츠 종목에서 공식 킷 서플라이어로 자리매김하는 중요한 전환점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



