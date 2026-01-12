의료접근성 취약 노인·노숙자 18만명, 무료 결핵검진

질병청, 2020~25년 누적 115만건 검진…881명 조기 발견

올해부터 장기요양 1~5등급 전체로 확대 실시

정부가 신체적·사회경제적으로 의료접근성이 낮은 노인 및 노숙인 등을 대상으로 하는 무료 결핵 검진을 확대해 올 한해 총 18만명을 검진한다.

질병관리청은 12일부터 2026년도 취약계층 대상 '찾아가는 결핵검진'을 시작한다고 밝혔다. 찾아가는 결핵검진 사업은 2020년부터 전국 시·군·구 보건소 주관으로 결핵 환자를 조기에 발견해 지역사회 내 전파 가능성을 차단하는 것을 목적으로 실시하고 있다.

2020년부터 2025년까지 6년 동안 누적 115만1450건의 검진을 수행한 결과, 총 881명의 결핵환자를 조기에 발견했다. 사업 시작 당시 코로나19 팬데믹과 겹쳐 대상자를 직접 찾아가서 수행하는 검진 방식에 어려움이 있었는데도 검진 10만건당 76.5명의 환자를 발견하는 성과를 거뒀다는 게 질병청의 설명이다.

2024년 기준 우리나라의 전체 결핵환자율은 인구 10만명당 35.2명, 65세 이상 결핵환자율은 10만명당 58.7명 수준이다.

질병청은 그동안 노인 검진을 장기요양등급 판정자 일부(3~5등급)만을 대상으로 했으나 올해부터는 판정 등급 전체(1~5등급) 노인으로 확대해 의료접근성이 낮은 신체적 취약 노인을 더 넓게 지원하기로 했다.

또 상반기에는 초회 검진에 집중하고, 하반기는 유소견자 등을 대상으로 하는 추적(추구) 검진을 독려해 추적 관리도 강화할 예정이다.

2024년의 노인 초회검진을 통한 환자발견율(10만건당)은 70.3명, 추적검진을 통한 환자발견율은 316.9명이었으며, 노숙인의 경우 초회검진을 통한 환자발견율은 64.7명, 추적검진을 통한 환자발견율은 278.7명이었다.

올해 취약계층 대상 찾아가는 결핵검진 사업은 총 18만명 검진을 목표로 하고 있다. 노인의 경우 장기요양등급 판정자 외에도 각 지자체에서 의료급여 수급권자 등 의료접근성 취약 노인으로 자체 발굴한 대상도 포함한다. 검진 대상 여부는 가까운 보건소에 문의하면 된다.

임승관 질병청장은 "어르신과 노숙인 등 의료접근성이 낮은 취약계층은 결핵 조기 발견 및 지역사회 전파 차단을 위해 찾아가는 결핵 검진에 적극 참여하는 것이 중요하다"며 "검진 대상에 해당할 경우 가까운 보건소를 통해 검진 기회를 놓치지 말고 적극적으로 참여해 달라"고 당부했다.





조인경 기자



