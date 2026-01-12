파주시, 운정중앙역 일대 공유 이동장치 '지정주차제' 시행

1월 계도기간 운영 후

2월 중 즉시 견인 예정

경기 파주시는 운정중앙역 일대의 보행자 안전을 확보하고 공유 이동장치의 무분별한 방치를 해소하기 위해 운정중앙역 상부와 인근 보행로를 대상으로 공유 이동장치 '지정주차제'를 시행한다고 12일 밝혔다.

이번 조치는 공유 이동장치 대여업체와의 간담회를 통해 지속적으로 논의돼 온 운정중앙역 상부 방치 문제에 대한 후속 조치로, 보행자 통행량이 많은 역사 상부와 주변 보행로에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위해 추진됐다.

시는 지정주차제의 운영을 위해 기존 운정중앙역 상부에 설치돼 있던 주차구역 2개소를 철거하고, 운정중앙역 인근에 신규 주차구역 7개소를 설치해 이용자들이 기기를 반납할 수 있는 공간을 확보했다.

운영 초기인 1월에는 홍보 및 계도기간을 운영해 '지정주차제'에 대한 시민 인지도를 높이고, 2월 중에는 신규로 설치된 지정주차구역 외 장소에 반납된 공유 이동장치에 대해 즉시 견인 조치를 시행해 정책의 실효성을 확보할 방침이다.

조춘동 도로교통국장은 "운정중앙역 일대는 보행자 통행이 많은 지역으로, 공유 이동장치의 무질서한 방치는 안전사고로 이어질 우려가 크다"며 "이용자와 대여업체의 적극적인 협조를 통해 안전하고 질서 있는 보행 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.





