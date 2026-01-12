<과장급>
▲국민소통실 디지털소통콘텐츠과장 정재용
박병희 기자 nut@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스'세계 첫 LPU AI칩' 韓 스타트업이 해냈다…"기존 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사]문화체육관광부
2026년 01월 12일(월)
<과장급>
▲국민소통실 디지털소통콘텐츠과장 정재용
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"호텔로 가자"…1000만원인데 없어서 못 해, 부모들 '기본값'된 호화 돌잔치
'사망자 2000명 이상' 가능성까지…이란 거리에서 무슨 일이
"먼저 가요" 뒷덜미 잡혔네…韓, 22년 만에 1인당 GDP 대만에 역전
"가만히 들고만 있었는데"…삼성·하이닉스 덕에 70조 불었다
"출근할 때마다 왜 이래" 갑자기 영하 14도 '뚝', 눈·비까지
새해가 와도 꿈쩍 않는 흡연자…금연 다짐, 20년 새 최저 수준
NYT의 세계 추천 여행지 선정…'한국판 산티아고' 이곳은
北선물 풍산개 곰이 있는 곳…'판다 오나?' 광주시 우치동물원 점검
"모수, 이런 티켓 발행 안 해요" 안성재 셰프, SNS에 직접 올린 글
美 쉐이크쉑, '고추장 쉑' 세 번째 재출시…K푸드 열풍 이어가
과기부 "독자 AI 컨소시엄 평가기간 연장…1차 탈락 발표 일정엔 영향 없어"