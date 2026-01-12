본문 바로가기
[인사]문화체육관광부

박병희기자

입력2026.01.12 08:22

언론사 홈 구독
<과장급>


▲국민소통실 디지털소통콘텐츠과장 정재용





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

