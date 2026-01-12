원주시, 2026년 읍면동 주민간담회 개최…주민과의 대화 시작

주민과 직접 소통하며

지역 현안 해법 모색

강원도 원주시는 새해를 맞아 시민 소통을 강화하고 지역 현안을 논의하기 위해 12일부터 읍면동 연두순방(주민과의 대화의 날)을 실시한다.

이번 연두순방은 관내 25개 읍면동을 대상으로 진행된다. 시장이 직접 현장을 찾아 기관 방문, 주민간담회 등의 일정을 통해 주민 의견을 폭넓게 청취할 계획이다.

특히 이번 주민간담회에서는 ▲2025년 연두순방 및 이동시장실 건의사항 처리결과 안내 ▲2026년 읍면동별 주요 추진사업 설명 ▲주민 건의사항 및 지역 현안에 대한 자유로운 의견 수렴 등이 이뤄진다.

또한 주요 추진사업 관련 부서장이 참석해 사업 추진 방향과 진행 상황을 설명함으로써 시민 이해도를 높일 방침이다.

원강수 원주시장은 "연두순방은 단순한 신년 인사가 아닌, 시민의 목소리를 시정에 반영하는 중요한 소통의 자리"라며 "현장에서 제기되는 의견 하나하나를 소중히 검토해 시민이 체감할 수 있는 변화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.





