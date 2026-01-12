경기도서관, 개관 두 달 만에 27만명 찾는 '핫플레이스' 됐다

세상에 없던 도서관을 표방하며 지난해 10월 문을 연 '경기도서관'이 개관 두 달여 만에 누적 방문객 27만여 명을 기록하며 경기도 대표 도서관으로 자리 잡고 있다.

경기도서관은 지난해 10월25일 개관 첫날 2만명 이상이 방문한 이후 주말에는 평균 8000명 이상이, 평일에도 3000명 이상이 찾는 '핫플레이스'가 됐다.

신규 가입자 수는 6만여 명으로 경기도가 5만5744명으로 가장 많았다. 경기 이외 지역은 서울(1743명), 부산(239명), 경남(236명), 충남(197명) 순이다. 이는 경기도서관이 도내 이용자뿐 아니라 수도권과 전국 각지의 이용자에게도 접근성과 관심을 확보하고 있음을 보여준다.

경기도가 지난해 12월19일부터 21일까지 경기도서관 이용 경험이 있는 만 18세 이상 성인 815명을 대상으로 만족도 조사를 한 결과 '전반적 만족도'는 88.6%로 집계됐다.

방문 목적은 '도서 대출·열람'이 71.3%로 가장 많았다.

이용자 나이는 40대(35.0%), 30대(22.7%), 50대(18.0%), 18~29세(14.5%), 60대(9.8%) 순이었다.

이용자들은 경기도서관의 공간과 환경에 대해서도 높은 평가를 내렸다. '공간이 편안하고 따뜻한 분위기'라는 응답은 94.1%, '공기·조명·온도·소음 등 전반적 환경이 쾌적하다'는 평가는 90.8%를 기록했다. '단순한 도서관을 넘어 의미 있는 공간'이라는 인식도 80.5%로 나타났다.

디지털 기반 서비스에 대한 평가도 긍정적이었다. 전체 응답자의 28.5%가 AI 스튜디오, LED 스튜디오, AI 북테라피 등 디지털 기술 서비스를 이용한 경험이 있다고 답했다. 이용자 가운데 79.7%는 '새로운 기술을 누구나 쉽게 체험·학습할 수 있도록 구성돼 있다'고 평가했다.

경기도서관이 지난해 10월 개관후 2개월만에 27만명이 찾는 명소가 됐다. 경기도 제공

경기도서관은 기후·환경, AI, 사람 중심이라는 운영 방향 아래 다양한 프로그램과 서비스를 운영하고 있다. AI 스튜디오와 AI 독서토론, 어린이를 위한 AI 북테라피, 강연·전시·체험 프로그램을 통해 도서관을 '읽는 공간'을 넘어 '배우고 연결되는 공간'으로 확장하고 있다.

김동연 경기도지사는 개관식에서 "그저 건물 크게 짓고 책만 잔뜩 갖다 놓는 도서관을 만들고 싶지 않았다"며 "도서관을 넘어 사람들을 연결하는 장이 되길 바란다"고 말했다.

경기도서관은 공간 설계에 이러한 방향을 반영했다. 나선형 동선 구조를 적용해 이용자가 빠르게 이동하기보다 머물며 탐색하고 사유하도록 유도했다. 한 공간 안에서 어린이 독서, 개인 학습, 연구 활동, 디지털 작업이 자연스럽게 공존하는 모습이 경기도서관의 특징이다.

윤명희 경기도서관장은 "경기도서관은 이미 완성된 공간이 아니라 도민과 함께 만들어가는 도서관"이라며 "앞으로도 경기도의 광역대표도서관으로서의 역할과 책임을 성실히 이어가겠다"고 말했다.





