본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

성남시, 한파 취약 복지 사각지대 위기가구 발굴·지원

이종구기자

입력2026.01.12 07:23

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공과금 3개월 이상 체납 등 2084가구 조사 나서

경기 성남시는 한파에 취약한 복지 사각지대의 위기가구를 집중적으로 발굴해 우선 지원에 나선다고 12일 밝혔다.

성남시청 전경. 성남시 제공

성남시청 전경. 성남시 제공

AD
원본보기 아이콘

이를 위해 시는 복지 사각지대 발굴 전산시스템에 등재된 2084가구를 오는 3월 말일까지 전화 또는 방문 조사한다.


조사 대상은 △공과금을 3개월 이상 체납해 전기, 수도, 가스 공급이 끊긴 1911가구 △소득에 비해 월세 지출 비율이 높은 주거 취약 50가구 △금융 연체 등 위기 정보가 3개 이상 접수된 고위험군 중장년(50~64세) 1인 가구 123명이다.

시는 이들 가구의 생활 실태를 확인한 뒤 위기 상황별로 기초생활보장수급자 등록, 생계비 등 긴급복지 지원, 전기료 감면 등의 에너지 바우처 등 공적 자원을 우선 지원한다.


일상생활 유지를 위한 난방용품, 쌀 등 민간 후원자원도 연계한다.


이번 조사는 성남시 50개 동 담당 공무원과 동 지역사회보장협의체 위원, 복지시설 종사자 등이 참여하는 민관 협력 방식으로 진행된다.

시는 최근 1년간 같은 방식으로 위기 상황이 의심되는 1만2097가구를 조사해 이 중 1만655가구를 지원했다.


지난해 6월에는 경기도가 주관한 '복지 사각지대 발굴·지원 시군 평가'에서 우수 지자체로 선정됐다.


시 관계자는 "한파로 난방비 부담이 커지면서 취약계층의 어려움이 가중되고 있다"면서 "복지 사각지대를 적극적으로 발굴해 실질적인 지원이 이뤄질 수 있도록 하겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"먼저 가요" 뒷덜미 잡혔네…韓, 22년 만에 1인당 GDP 대만에 역전 "먼저 가요" 뒷덜미 잡혔네…韓, 22년 만에 1인당 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새해가 와도 꿈쩍 않는 흡연자…금연 다짐, 20년 새 최저 수준

NYT의 세계 추천 여행지 선정…'한국판 산티아고' 이곳은

北선물 풍산개 곰이 있는 곳…'판다 오나?' 광주시 우치동물원 점검

美 쉐이크쉑, '고추장 쉑' 세 번째 재출시…K푸드 열풍 이어가

'두쫀쿠'가 뭐라고…영하 8도에 베이커리 줄 세운 어린이집

과기부 "독자 AI 컨소시엄 평가기간 연장…1차 탈락 발표 일정엔 영향 없어"

"한국인 디지털금융 이해력 OECD 기준보다 많이 낮아"

새로운 이슈 보기